À LA UNE DU 11 MAI 2026
[20:40]PSG : coup dur à Paris avant la finale de Ligue des Champions
[20:20]Mercato : l’OM, l’OL et le Stade Rennais en concurrence pour un taulier du LOSC ?
[20:00]OM : un jeune talent oublié en interne fait déjà débat !
[19:40]PSG Mercato : Luis Campos va accélérer pour un transfert à 20 M€
[19:20]RC Lens Mercato : un nouveau Jonathan Clauss dans le viseur de Jean-Louis Leca ?
[19:00]ASSE : un renfort de Ligue 2 va débarquer cet été !
[18:40]OM Mercato : trois grosses ventes tombées du ciel cet été ?
[18:20]FC Nantes Mercato : Nicolas Pallois vers un retour imminent chez les Canaris ?
[18:00]PSG Mercato : c’est confirmé pour Julian Alvarez à Paris !
[17:40]RC Lens : les Sang et Or recalés par un ancien de l’OM… et il s’en est mordu les doigts
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : Luis Campos va accélérer pour un transfert à 20 M€

Par William Tertrin - 11 Mai 2026, 19:40
💬 Commenter
Le directeur sportif du PSG, Luis Campos.

Le PSG intensifie son intérêt pour Aleksey Batrakov. Luis Campos ou un de ses proches collaborateurs est attendu à Moscou pour discuter directement avec le Lokomotiv.

Le dossier Aleksey Batrakov prend de l’ampleur du côté du PSG. Depuis plusieurs semaines, le jeune milieu offensif russe de 20 ans, auteur d’une saison impressionnante avec le Lokomotiv Moscou (17 buts et 11 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues), figure sur les tablettes du club de la capitale.

Selon les informations relayées par Sport-Express et confirmées par des déclarations de son entourage, l’intérêt du PSG n’est plus seulement théorique. Le club parisien a déjà supervisé à plusieurs reprises le joueur en Russie, confirmant un suivi attentif de ses performances.

Le dossier Batrakov va s’accélérer

Ce lundi, une nouvelle étape semble avoir été franchie. L’un des agents du joueur, Vladimir Kuzmiche, a indiqué que Luis Campos lui-même, ou l’un de ses proches collaborateurs, devrait prochainement se rendre à Moscou pour rencontrer les dirigeants du Lokomotiv et avancer concrètement sur le dossier.

Une information qui confirme la volonté du PSG de ne pas laisser traîner ce dossier. Le club parisien, déjà séduit par plusieurs jeunes talents ces dernières saisons, continue d’explorer la piste russe, une stratégie déjà illustrée par le recrutement de Matvey Safonov.

Un transfert à 20 millions d’euros ?

Du côté du Lokomotiv, aucune offre officielle n’a encore été reçue, mais les dirigeants savent que le dossier pourrait rapidement évoluer. Le joueur est sous contrat longue durée et estimé à au moins 20 millions d’euros, un montant que le club russe ne compte pas brader.

Avec ce déplacement annoncé, le PSG passe clairement à la vitesse supérieure. Reste à savoir si cette prise de contact directe suffira à transformer l’intérêt en véritable offensive estivale.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot