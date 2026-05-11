PSG Mercato : Luis Campos va accélérer pour un transfert à 20 M€

Le PSG intensifie son intérêt pour Aleksey Batrakov. Luis Campos ou un de ses proches collaborateurs est attendu à Moscou pour discuter directement avec le Lokomotiv.

Le dossier Aleksey Batrakov prend de l’ampleur du côté du PSG. Depuis plusieurs semaines, le jeune milieu offensif russe de 20 ans, auteur d’une saison impressionnante avec le Lokomotiv Moscou (17 buts et 11 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues), figure sur les tablettes du club de la capitale.

Selon les informations relayées par Sport-Express et confirmées par des déclarations de son entourage, l’intérêt du PSG n’est plus seulement théorique. Le club parisien a déjà supervisé à plusieurs reprises le joueur en Russie, confirmant un suivi attentif de ses performances.

Le dossier Batrakov va s’accélérer

Ce lundi, une nouvelle étape semble avoir été franchie. L’un des agents du joueur, Vladimir Kuzmiche, a indiqué que Luis Campos lui-même, ou l’un de ses proches collaborateurs, devrait prochainement se rendre à Moscou pour rencontrer les dirigeants du Lokomotiv et avancer concrètement sur le dossier.

Une information qui confirme la volonté du PSG de ne pas laisser traîner ce dossier. Le club parisien, déjà séduit par plusieurs jeunes talents ces dernières saisons, continue d’explorer la piste russe, une stratégie déjà illustrée par le recrutement de Matvey Safonov.

Un transfert à 20 millions d’euros ?

Du côté du Lokomotiv, aucune offre officielle n’a encore été reçue, mais les dirigeants savent que le dossier pourrait rapidement évoluer. Le joueur est sous contrat longue durée et estimé à au moins 20 millions d’euros, un montant que le club russe ne compte pas brader.

Avec ce déplacement annoncé, le PSG passe clairement à la vitesse supérieure. Reste à savoir si cette prise de contact directe suffira à transformer l’intérêt en véritable offensive estivale.