Real Madrid : Mbappé au cœur d’un nouveau scandale

Blessé et régulièrement critiqué en Espagne, Kylian Mbappé alimente une nouvelle controverse autour de son avenir immédiat au Real Madrid.

La saison du Real Madrid tourne au fiasco. Éliminés de la Ligue des champions, distancés en Liga et sans le moindre trophée majeur à l’horizon, les Merengues vivent une fin d’exercice particulièrement tendue. Dans ce contexte, la situation de Kylian Mbappé cristallise toutes les attentions.

Touché physiquement depuis plusieurs semaines, l’international français entretient le flou autour de sa date de retour. Une absence qui commence à agacer une partie de la presse madrilène ainsi que certains supporters, déjà frustrés par les résultats du club cette saison.

Mbappé apeuré par le Bernabéu ?

Selon The Athletic, cité par plusieurs médias espagnols, une source proche du club estime même que Mbappé « souhaiterait éviter de rejouer au Bernabéu cette saison », afin d’échapper à une nouvelle bronca du public madrilène. Une hypothèse qui alimente forcément les débats autour de l’état psychologique du joueur et de sa relation avec les supporters.

Car ces dernières semaines, l’ancien Parisien a déjà été hué au Santiago-Bernabéu. Lors d’une rencontre face à l’Athletic Bilbao, alors qu’il était suspendu et présent en tribunes, une partie du stade l’avait sifflé lorsque son visage était apparu sur les écrans géants. Une scène largement commentée en Espagne.

Une période délicate pour Mbappé

Malgré des statistiques individuelles solides, Mbappé traverse une période délicate sur le plan médiatique. Certains observateurs espagnols lui reprochent notamment de se préserver en vue de la prochaine Coupe du monde, tandis que ses déplacements et son comportement hors des terrains sont scrutés avec attention.

Le calendrier du Real Madrid ajoute encore un peu plus de tension autour du dossier. Le club madrilène doit encore disputer plusieurs matches à domicile d’ici la fin de saison, notamment contre Oviedo et Bilbao. Reste désormais à savoir si Kylian Mbappé fera son retour sur les pelouses avant la clôture d’un exercice qui restera, quoi qu’il arrive, très loin des attentes placées en lui et en la Casa Blanca.