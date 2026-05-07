Le Real Madrid frappe fort contre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni (officiel)

Le Real Madrid a officialisé ce jeudi l’ouverture de dossiers disciplinaires contre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, après un grave incident survenu lors d’une séance d’entraînement.

Le climat est extrêmement tendu au sein du Real Madrid. Dans un communiqué officiel publié ce jeudi 7 mai, le club madrilène a annoncé avoir ouvert des procédures disciplinaires à l’encontre de Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, à la suite d’événements survenus dans la matinée lors de l’entraînement de l’équipe première.

Le Real Madrid reste discret

Dans son communiqué, le club reste volontairement très discret sur la nature exacte des faits. Le Real Madrid indique simplement que des « dossiers disciplinaires » ont été ouverts contre les deux milieux de terrain et précise que les conclusions des procédures internes seront communiquées « en temps voulu ».

Pour rappel, l’incident ferait suite à une altercation particulièrement violente entre les deux joueurs au centre d’entraînement de Valdebebas, avec une bagarre ayant nécessité une intervention du staff et des coéquipiers pour séparer les deux hommes. De plus, Federico Valverde aurait même dû recevoir des soins médicaux après l’incident, en raison d’une blessure à la tête.

Un contexte très délicat au Real

Cette affaire intervient dans un contexte déjà délicat pour la Casa Blanca, fragilisée par une saison compliquée sur le plan sportif et par plusieurs tensions internes évoquées ces dernières semaines dans la presse espagnole. Le vestiaire madrilène semble traverser une période de forte nervosité à l’approche de la fin de saison et du prochain Clasico décisif face au FC Barcelone.

Arrivé au Real Madrid en 2022, Aurélien Tchouaméni est devenu l’un des cadres du milieu madrilène, tandis que Federico Valverde reste l’un des joueurs les plus influents de l’effectif merengue. La possible sanction des deux joueurs pourrait donc avoir des conséquences importantes sur la fin de saison du club espagnol, déjà mouvementée.