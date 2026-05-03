FC Barcelone, Real Madrid : le Barça champion dès ce soir si…

Le FC Barcelone pourrait être sacré champion d’Espagne dès l’issue du match du Real Madrid ce dimanche soir face à l’Espanyol Barcelone.

En s’imposant ce samedi soir sur la pelouse d’Osasuna (1-2), signant au passage sa 10e victoire consécutive en Liga, le FC Barcelone s’est rapproché encore un peu plus de son 29e titre de champion d’Espagne.

Le scénario qui sacrerait le Barça dès ce soir

Les hommes d’Hansi Flick pourraient même être sacrés dès ce week-end. Le scénario est simple, il suffit que le Real Madrid ne s’impose pas ce dimanche soir (21h) face à l’Espanyol Barcelone. Un faux-pas des Merengue permettrait ainsi aux Blaugrana de compter au minimum 13 points d’avance sur le Real Madrid, alors qu’il ne restera plus que quatre journées, soit 12 points à distribuer.

En revanche, en cas de victoire du Real Madrid sur la pelouse de l’Espanyol, les Madrilènes reviendraient à 11 points du Barça avant le Clasico du week-end prochain.