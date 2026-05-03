Revue de presse espagnole : le FC Barcelone célèbre déjà le titre, le Real Madrid sous pression

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Voici la revue de presse espagnole en date de ce dimanche 3 mai 2026.

SPORT : « ILS CÉLÈBRENT DÉJÀ LE TITRE ! »

Le FC Barcelone s’est imposé sur la pelouse d’Osasuna (2-1), grâce à des réalisations de Robert Lewandowski et Ferran Torres.

Cette victoire rapproche fortement les Blaugranas du titre de Liga, que l’équipe de Hansi Flick semble déjà savourer. Des célébrations ont même eu lieu sur la pelouse d’El Sadar et dans le vestiaire, comme si le championnat était déjà acquis.

Le journal souligne aussi que la rencontre du Real Madrid face à l’Espanyol pourrait être décisive : en cas de faux pas madrilène, le Barça serait officiellement champion.

AS : « À DEUX DOIGTS DU TITRE »

AS insiste sur une conclusion presque inévitable : « À deux doigts du titre ». Grâce à Lewandowski et Ferran Torres, le FC Barcelone se rapproche du sacre et pourrait être champion si le Real Madrid ne s’impose pas à Cornellà face à l’Espanyol.

Le journal évoque également une possible haie d’honneur lors du prochain Clásico si le titre est officiellement validé.

Concernant le Real Madrid, plusieurs absences sont signalées, notamment celle de Kylian Mbappé et de Dani Carvajal. Ce dernier souffre d’une fissure au pied droit et sera éloigné des terrains plusieurs semaines.

MARCA : « VICTOIRE OU SACRE »

Pour MARCA, le titre se joue entre deux scénarios : « Victoire ou sacre ». Le Barça a quasiment fait le nécessaire, laissant le Real Madrid dans l’obligation de s’imposer contre l’Espanyol pour retarder l’échéance.

Le quotidien met aussi en avant la situation préoccupante de Dani Carvajal, blessé, avec une fin de saison compromise et une incertitude contractuelle.

MARCA insiste sur l’enjeu émotionnel : une victoire madrilène empêcherait la fête catalane immédiate, sinon le Barça serait officiellement champion.

MUNDO DEPORTIVO : « LA LIGA À PORTÉE »

Mundo Deportivo parle d’une Liga désormais « à portée de main ». Le FC Barcelone a obtenu le fameux “match ball” du championnat après sa victoire à Pampelune contre Osasuna.

Lewandowski et Ferran Torres sont encore une fois mis en avant, symboles d’une équipe de Flick qui a su monter en puissance en seconde période.

Le journal souligne aussi la pression sur l’Espanyol, appelé à enrayer une mauvaise série face à un Real Madrid qui joue sa dernière chance de revenir dans la course au titre.