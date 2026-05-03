ASSE : loin de Rodez, les Verts ont vécu une autre humiliation

Battue à Rodez (2-1) dans un contexte déjà tendu, l’ASSE a vécu une soirée encore plus amère à distance, alors que ses résultats ont été commentés et chambrés ailleurs en Ligue 2, notamment du côté de Troyes.

L’ASSE a une nouvelle fois chuté à Rodez (2-1), dans un match crucial pour la fin de saison. Un revers qui s’ajoute à une dynamique négative et qui fragilise un peu plus les ambitions des Verts dans la course à la montée.

Dans le même temps, la concurrence directe ne laisse aucun répit, et chaque faux pas stéphanois pèse lourd au classement, dans une fin de championnat particulièrement serrée, et ce même si la 2e place est encore accessible.

Pendant ce temps, Troyes en rajoute une couche

Alors que l’ASSE vivait une soirée difficile sur le plan sportif, un autre épisode est venu accentuer la frustration des supporters stéphanois : à Troyes, lors de la rencontre face à Laval (4-0), les supporters de l’ESTAC ont profité du contexte pour chambrer les Verts, battus par cette équipe 3-0 la semaine dernière.

Au moment où les informations sur le résultat de Saint-Étienne circulaient dans le stade, un chant a été lancé en tribunes : “Sainté en Ligue 2”, repris durant plusieurs secondes par une partie du public troyen.

Un chambrage assumé, capté et largement relayé, qui illustre la tension autour de la fin de saison et la rivalité indirecte entre clubs engagés dans les mêmes enjeux de montée.

Une image difficile pour les Verts en cette fin de saison

Entre résultats décevants et regards extérieurs de plus en plus moqueurs, l’ASSE voit son quotidien se tendre encore davantage. Le club stéphanois n’est désormais plus seulement sous pression sportive : il doit aussi gérer un climat où ses performances sont scrutées et parfois tournées en dérision par ses adversaires.

Réagir pour éviter la spirale

Dans un championnat où chaque point compte, Saint-Étienne n’a plus le choix : il faudra répondre sur le terrain dès samedi prochain contre Amiens pour éviter de laisser cette dynamique négative s’installer durablement.

La fin de saison s’annonce sous haute tension pour les Verts, qui doivent désormais transformer les critiques… en résultats.