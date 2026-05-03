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FRANCE

Real Madrid : yacht, bisous et maillots de bain, Mbappé profite à fond avec Ester Expósito

Par William Tertrin - 3 Mai 2026, 11:20
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Blessé, Kylian Mbappé continue de profiter de sa convalescence avec sa petite amie, Ester Expósito.

Alors que le Real Madrid traverse une saison compliquée et que Kylian Mbappé est à l’infirmerie, l’attaquant français a été aperçu en escapade romantique en Sardaigne avec l’actrice espagnole Ester Expósito. Après une première série de vidéos, de nouvelles photos paparazzi diffusées ce week-end sur les réseaux sociaux ont immédiatement suscité un vif débat chez les supporters madrilènes.

Les clichés montrent le duo sur un yacht au large de Cagliari. On y voit Mbappé et Expósito en tenue décontractée, partageant des moments complices : sourires, gestes tendres et instants intimes sur le pont. Les rumeurs d’une relation entre le champion du monde 2018 et la star de Elite (Netflix) circulent déjà depuis quelques semaines, et se confirment bel et bien. Depuis, les photos et vidéos ne cessent de pleuvoir, que ce soit à Paris, Madrid, et donc en Italie maintenant.

Mbappé agace au Real Madrid

Mais ces photos sont révélées dans un contexte assez particulier pour Mbappé. Le 27 avril, le Real Madrid a officialisé une lésion du muscle semi-tendineux de la jambe gauche du Français. Absent pour plusieurs semaines, il pourrait manquer le Clasico du 10 mai. Le club pointe à 9 points de Barcelone en Liga, éliminé de la Ligue des champions et de la Copa del Rey.

Logiquement, beaucoup de supporters s’indignent de voir leur meilleur buteur passer des moments de détente pendant que les autres sont au travail. D’autres défendent son droit au repos et à la vie privée face aux paparazzi. En attendant, Mbappé n’est pas encore proche d’un retour à la compétition, et il profite de sa convalescence comme il peut…

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