OL – Real Madrid : un géant anglais s’invite dans le dossier Endrick !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le feuilleton Endrick prend une nouvelle dimension. Alors que tout semblait écrit pour un retour au Real Madrid, un nouveau cador européen vient bouleverser les plans… et pourrait bien faire basculer l’avenir du crack brésilien.

Lyon déjà hors course ?

Du côté de l’Olympique Lyonnais, le rêve semble déjà s’éteindre. Malgré un passage convaincant en Ligue 1, le club rhodanien n’a aucune marge de manœuvre pour retenir l’attaquant.

Avec 4 buts et 6 passes décisives en 13 matchs, Endrick a marqué les esprits. Même si Paulo Fonseca a parfois pointé du doigt une irrégularité, son prêt est jugé plus que réussi. Suffisant pour convaincre Madrid… mais pas pour permettre à Lyon de rivaliser financièrement.

Le Real Madrid séduit… mais pas fermé

Au Real Madrid, le constat est clair : Endrick a le niveau pour intégrer l’équipe première. Le club madrilène compte sur lui pour la présaison et voit en lui un élément d’avenir.

Mais en coulisses, la situation est plus nuancée. Les lourds investissements liés au Santiago Bernabéu poussent les dirigeants à rester attentifs aux opportunités de marché. Et une vente, bien que peu probable, n’est pas totalement exclue.

Arsenal prêt à frapper fort

C’est là que le dossier s’enflamme. Selon Mundo Deportivo, Arsenal FC surveille de très près la situation.

Les Gunners seraient prêts à passer à l’action au moindre signe d’ouverture. Leur stratégie est claire : profiter d’un éventuel doute du Real Madrid pour tenter un gros coup sur le marché.

Un intérêt loin d’être anodin, tant le profil d’Endrick correspond parfaitement au projet offensif d’Arsenal.

Endrick entretient le flou

Interrogé sur son avenir, le principal intéressé reste mystérieux. Entre attachement à Lyon, ambition madrilène et ouverture à d’autres projets, toutes les options restent sur la table.

Sa priorité ? Finir fort avec l’OL et viser une qualification en Ligue des champions. Mais après ? Tout peut basculer.

Un été décisif

Le dossier Endrick s’annonce comme l’un des feuilletons chauds du mercato.

Entre un Real Madrid qui hésite, un Arsenal FC prêt à bondir et un Olympique Lyonnais déjà distancé, la bataille est lancée.

Une chose est sûre : le talent brésilien ne manquera pas de prétendants… et son choix pourrait bien faire trembler l’Europe