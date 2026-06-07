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FRANCE

OL Mercato : déjà un coup dur pour le transfert de Mads Bidstrup ?

Par William Tertrin - 7 Juin 2026, 14:00
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Les discussions s’accélèrent entre l’OL et le RB Salzbourg pour Mads Bidstrup, mais les deux clubs restent en désaccord sur le montant du transfert.

Le mercato lyonnais continue de s’activer. Selon les informations de Sky Sport Allemagne ce dimanche matin, l’Olympique Lyonnais et le RB Salzbourg sont toujours en négociations pour le transfert de Mads Bidstrup, milieu de terrain et capitaine du club autrichien.

Le joueur danois de 25 ans aurait déjà trouvé un accord contractuel avec l’OL sur les bases salariales et la durée de son futur contrat, un élément clé qui place le club rhodanien en position favorable dans ce dossier.

Salzbourg reste ferme sur le prix

Cependant, contrairement à l’optimisme affiché dans le dossier, le RB Salzbourg ne compte pas brader son capitaine. Le club autrichien, habitué à bien vendre ses talents, reste exigeant sur l’indemnité de transfert. Les estimations du marché situent la valeur de Bidstrup autour de 10 à 15 millions d’euros, mais Salzbourg chercherait à obtenir une somme proche du haut de cette fourchette, voire davantage selon les bonus.

Il faut dire que Matthieu Louis-Jean, directeur technique lyonnais, a pourtant indiqué il y a quelques jours que « les transferts à 15, 20 millions, c’est fini, pour le moment ».

Un profil idéal pour Lyon

À Lyon, Mads Bidstrup est identifié comme une priorité pour renforcer l’entrejeu. Son profil de milieu travailleur, capable de presser haut et de récupérer de nombreux ballons, correspond aux besoins du staff lyonnais pour densifier l’impact physique au milieu.

L’OL voit en lui un joueur capable de s’intégrer rapidement dans un effectif en reconstruction et de répondre aux exigences d’un retour au premier plan en Ligue 1.

Un transfert encore ouvert

Même si le joueur a donné son accord et que les discussions sont avancées, aucun accord final n’a encore été trouvé entre les deux clubs. Les négociations se poursuivent autour du montant du transfert et des éventuels bonus.

Le dossier reste donc ouvert, mais Lyon apparaît désormais comme un candidat très sérieux pour accueillir le capitaine du RB Salzbourg.

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