OL Mercato : c’est confirmé pour la deuxième recrue estivale !

Mads Bidstrup devrait bien quitter le RB Salzbourg pour rejoindre l’OL cet été.

Après le recrutement de Kaïl Boubache, l’Olympique Lyonnais serait sur le point de boucler sa deuxième recrue estivale. Comme l’avait révélé L’Équipe mardi, les dirigeants lyonnais travailleraient activement sur l’arrivée du milieu de terrain du RB Salzbourg, Mads Bidstrup.

Bidstrup arrive à l’OL !

Quatre jours plus tard, le quotidien sportif a de nouveau évoqué ce dossier. Selon ses informations, Mads Bidstrup devrait bel et bien devenir la deuxième recrue de l’OL lors de ce mercato estival, alors le Directeur général de Salzbourg, Marcus Mann, a confirmé au Salzburger Nachrichten que son joueur devrait rejoindre le Rhône.

Âgé de 24 ans, l’international danois s’est imposé comme l’un des cadres du RB Salzbourg ces dernières saisons. Son profil de milieu de terrain travailleur, capable de récupérer des ballons tout en participant à la construction du jeu, correspondrait parfaitement aux besoins de l’effectif lyonnais pour la saison à venir.