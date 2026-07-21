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ASSE, FC Nantes Mercato : l’OL offre un joli coup de pouce à un concurrent pour la montée en L1

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 22:00
Michele Kang (OL)

L’OL profite du mercato pour renforcer un sérieux rival de l’ASSE et du FC Nantes en Ligue 2 la saison prochaine. 

L’OL pourrait bien influencer la lutte pour la montée en Ligue 1… sans même y participer. En pleine période de mercato, le club rhodanien s’apprête à renforcer un concurrent direct de l’ASSE et du FC Nantes. Une opération qui ne devrait pas faire les affaires des deux favoris de la Ligue 2.

Montpellier va récupérer un talent de l’OL

Selon Morning Foot, Daryll Benlahlou va être prêté à Montpellier pour la saison à venir. Le jeune attaquant lyonnais rejoindra le MHSC sans option d’achat, avec l’objectif de gagner du temps de jeu dans un championnat où les Héraultais nourrissent eux aussi de grandes ambitions. Un renfort de choix pour un club qui espère rapidement retrouver l’élite.

Le mouvement pourrait ne pas s’arrêter là. Toujours selon la même source, les représentants de Tiago Gonçalvès travaillent actuellement sur un prêt afin de permettre au jeune joueur lyonnais d’enchaîner les matches après la signature de son premier contrat professionnel. Plusieurs destinations sont actuellement étudiées, notamment en Ligue 2, mais aussi en Ligue 3, au Portugal et en Belgique.

Une concurrence qui se renforce en L2

Pour l’ASSE et le FC Nantes, ces mouvements ne sont pas anodins. En renforçant Montpellier, l’OL pourrait offrir un atout supplémentaire à un concurrent qui vise, lui aussi, les premières places du championnat. Dans une Ligue 2 qui s’annonce particulièrement disputée, chaque renfort peut faire basculer l’équilibre des forces.

L’ASSE, le FC Nantes, Montpellier et plusieurs autres prétendants devraient se livrer une bataille intense tout au long de la saison. Le mercato pourrait encore rebattre les cartes dans les prochaines semaines, mais une chose est déjà certaine : la concurrence ne cesse de se renforcer.

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