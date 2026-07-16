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FRANCE

OL Mercato : un cador européen tient la corde pour Endrick (Real Madrid)

Par William Tertrin - 16 Juil 2026, 19:00
Endrick

Après un prêt remarqué à l’OL en provenance du Real Madrd, Endrick pourrait déjà repartir.

L’avenir d’Endrick pourrait de nouveau s’écrire loin du Real Madrid. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’AS Rome accélère les discussions afin d’obtenir le prêt de l’attaquant brésilien pour la saison à venir.

De retour au Real Madrid après un passage de six mois à l’OL, le jeune international brésilien est considéré comme une priorité offensive par les Giallorossi. Le club italien privilégie un prêt et les négociations seraient en bonne voie.

L’AS Rome semble tenir la corde

Arrivé à Lyon lors du dernier mercato hivernal pour gagner du temps de jeu, Endrick a retrouvé des sensations sous les couleurs lyonnaises (8 buts et 8 passes décisives). Son prêt, conclu sans option d’achat, avait été pensé par le Real Madrid comme une étape importante dans son développement avant un retour en Espagne.

Mais la concurrence reste féroce au sein de l’effectif madrilène, poussant plusieurs clubs à se positionner sur le prodige de 19 ans. L’AS Rome semble aujourd’hui tenir la corde et espère convaincre le Real Madrid de renouveler la formule d’un prêt afin d’offrir au Brésilien une nouvelle saison avec un temps de jeu conséquent.

Aucun accord définitif n’a encore été trouvé, mais cette piste prend de l’épaisseur et pourrait rapidement s’accélérer si les discussions entre les deux clubs se poursuivent sur cette dynamique.

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