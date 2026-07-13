OL Mercato : Lyon boucle le dernier dossier empoisonné laissé par John Textor

L’OL continue d’alléger sa masse salariale et sécurise une future rentrée d’argent.

L’OL poursuit son opération dégraissage. Arrivé à l’été 2025 en provenance de Nottingham Forest contre environ 8 millions d’euros, Matt Turner ne disputera finalement jamais le moindre match sous les couleurs lyonnaises. Le gardien américain de 32 ans va poursuivre son aventure en Major League Soccer, où New England Revolution a officialisé la prolongation de son prêt.

Dans son communiqué, le club américain a confirmé que Turner resterait à Foxborough jusqu’à la fin de l’année 2026. L’accord comprend également une option permettant de prolonger le prêt jusqu’à fin 2027. À l’issue de cette période, New England Revolution disposera d’une option d’achat fixée à 1,3 million d’euros, une clause qui offre une porte de sortie définitive à l’OL.

Un dossier rapidement réglé par les dirigeants lyonnais

Ce nouveau montage confirme que Matt Turner n’entre plus dans les plans sportifs de l’Olympique Lyonnais. Recruté dans un contexte particulier sous la houlette de John Textor , le portier international américain avait été immédiatement renvoyé en prêt dans son ancien club, où il a retrouvé son statut de titulaire et enchaîne les bonnes performances en MLS.

Pour les dirigeants rhodaniens, l’intérêt est double. D’une part, le club poursuit la réduction de sa masse salariale. D’autre part, cette option d’achat à 1,3 million d’euros laisse entrevoir une future rentrée financière, même si elle reste bien inférieure aux 8 millions d’euros investis lors de son arrivée.

Sauf improbable retournement de situation, l’international américain ne portera donc jamais le maillot lyonnais en compétition officielle, tandis que New England Revolution tient déjà une option claire pour s’attacher définitivement ses services contre 1,3 million d’euros.