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FRANCE

OL Mercato : une offre de 18 M€ va partir pour un numéro 9 !

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 14:10
Youssef Chermiti sous le maillot des Glasgow Rangers

L’OL serait prêt à offrir 18 millions d’euros, bonus compris, aux Glasgow Rangers pour s’attacher les services de Youssef Chermiti.

Comme il l’a annoncé samedi après la large victoire contre Saint-Gall (6-3) en match amical, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca, attend un nouveau numéro 9, et ce assez rapidement, afin de compenser le départ d’Endrick, de retour au Real Madrid. Ces dernières semaines, plusieurs pistes ont été explorées, notamment celles menant à Jonathan David, Loïs Openda (Juventus Turin), Claudio Braga (Heart of Midlothian) ou encore Youssef Chermiti (Glasgow Rangers).

L’OL va passer à l’attaque pour Chermiti

Et les Gones seraient désormais prêts à passer à l’action pour l’une d’elles. Selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants lyonnais prépareraient une offre de 14 millions d’euros, plus 4 millions d’euros de bonus, afin de convaincre les Glasgow Rangers de céder Youssef Chermiti cet été.

Problème, le club écossais n’aurait aucune intention de se séparer de son avant-centre durant ce mercato estival, y compris en cas d’offre avoisinant les 20 millions d’euros. Les dirigeants lyonnais devront donc se montrer particulièrement convaincants s’ils souhaitent faire évoluer la position des Rangers. À ce stade, les 18 millions d’euros proposés par l’OL semblent donc insuffisants pour espérer boucler rapidement ce dossier.

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