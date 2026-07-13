RC Lens Mercato : c’est officiel pour Saint-Maximin à Charlotte !

Le Charlotte FC a annoncé ce lundi l’arrivée libre d’Allan Saint-Maximin.

C’était attendu depuis plus d’un mois, c’est désormais officiel, Allan Saint-Maximin quitte le RC Lens et signe au Charlotte FC, en MLS. La franchise américaine a officialisé ce lundi la nouvelle. L’ailier gauche français de 29 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec l’actuel sixième de la Conférence Est de MLS.

Le communiqué du Charlotte FC

« L’ancien joueur vedette de Premier League et vainqueur de la Coupe de France rejoint The Crown. Le Charlotte FC a annoncé aujourd’hui la signature de l’attaquant français Allan Saint-Maximin pour un contrat de joueur désigné de trois ans, qui court jusqu’à la fin de la saison 2028-2029. Saint-Maximin occupera un poste de joueur désigné et un emplacement de joueur international au sein de l’effectif actuel du club », peut-on lire sur le communiqué du club de MLS.

« Maxi est un attaquant de grand talent qui a toujours brillé au plus haut niveau de notre sport, notamment en Premier League. Nous sommes ravis d’accueillir un joueur de sa qualité à Charlotte, alors qu’il est au sommet de sa carrière. Sa créativité, sa vitesse, sa technique et son flair font de lui l’un des joueurs les plus prometteurs de la Major League Soccer. L’arrivée d’un joueur avec son palmarès, son expérience et son esprit de compétition renforcera notre attaque et l’équipe dans son ensemble. Nous sommes impatients de lui souhaiter la bienvenue, ainsi qu’à sa famille, à Charlotte », a confié le directeur général du club, Zoran Krneta, au sujet de l’ancien Lensois.