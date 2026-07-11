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RC Lens Mercato : un chouchou de Pierre Sage proche d’un transfert !

Par Fabien Chorlet - 11 Juil 2026, 11:10
Martin Adeline sous le maillot de Troyes

Ciblé par le RC Lens au début de l’été, Martin Adeline va finalement quitter Troyes pour rejoindre la Bundesliga, et plus précisément Hambourg.

Avant son départ du RC Lens, Pierre Sage avait fait de Martin Adeline une piste pour renforcer son entrejeu cet été. Mais depuis son départ pour Crystal Palace, cette option s’était nettement refroidie, d’autant que le milieu de terrain de Troyes avait prolongé son contrat avec le club aubois à la fin du mois de mai.

Adeline vers Hambourg !

Mais Martin Adeline ne découvrira finalement pas la Ligue 1 la saison prochaine, ni avec l’ESTAC ni avec le RC Lens. Selon le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, et L’Équipe, le joueur de 22 ans devrait plutôt prendre la direction d’Hambourg. Le club de Bundesliga serait tout proche de trouver un accord avec Troyes pour un transfert inférieur à 6 millions d’euros et aurait déjà conclu un accord verbal avec l’ancien joueur du Stade de Reims.

Auteur d’une saison remarquée en Ligue 2 sous les couleurs de Troyes, Martin Adeline s’est imposé comme l’un des milieux de terrain les plus prometteurs du championnat. Grâce à son activité, sa qualité technique et sa capacité à se projeter vers l’avant, il a attiré l’attention de plusieurs clubs français et étrangers. Ses performances devraient ainsi lui permettre de franchir un nouveau cap en rejoignant la Bundesliga, où Hambourg compte sur lui pour poursuivre sa progression.

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