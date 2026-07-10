Suite au départ de Wesley Saïd, un attaquant parfait pour le remplacer est cité au RC Lens sur ce mercato. Problème : il est courtisé cet été.

Le RC Lens n’a peut-être pas encore trouvé le remplaçant de Wesley Saïd… mais la data, elle, a déjà rendu son verdict. Et un nom ressort avec une force étonnante : Pablo Pagis.

Pagis, le successeur idéal de Said au RC Lens

Après le départ de l’attaquant lensois, Jean-Louis Leca et la cellule de recrutement explorent plusieurs pistes offensives. Parmi elles, celle menant au joueur du FC Lorient prend de plus en plus d’épaisseur, d’autant que les statistiques plaident largement en sa faveur. Selon Datascout, Pablo Pagis présente un taux de similarité de 94 % avec Wesley Saïd ! Un chiffre particulièrement rare qui en fait, sur le papier, le successeur le plus naturel de l’ancien Lensois.

Les performances du joueur de 23 ans expliquent ce rapprochement. Cette saison, il a inscrit 8 buts et délivré 2 passes décisives en 22 rencontres. Son indice de performance atteint 68 dans un rôle de meneur de jeu, ce qui le place parmi les meilleurs joueurs du championnat à ce poste. Mais ce sont surtout ses qualités offensives qui séduisent. Pagis se montre extrêmement efficace devant le but : il cadre beaucoup, convertit un nombre important de ses occasions et multiplie les prises de balle dans la surface adverse. Son volume d’occasions créées est également très élevé.

15 M€ sinon rien au mercato ?

Le comparatif avec Wesley Saïd est particulièrement parlant. Les deux joueurs affichent des profils quasiment identiques en matière de buts inscrits, d’implication offensive et de présence dans les trente derniers mètres. Là où Wesley Saïd conserve un léger avantage, c’est dans les dribbles réussis et les courses progressives, grâce à son expérience et à sa maturité physique. En revanche, Pablo Pagis se distingue par une meilleure qualité de passe et une capacité supérieure à casser les lignes grâce à ses transmissions.

Estimé à environ 8,5 millions d’euros, l’attaquant du FC Lorient ne partira sans doute pas pour moins de 15 M€ mais il représente un investissement cohérent au regard de son potentiel et de sa marge de progression. Le RC Lens n’est toutefois pas seul sur ce dossier. L’OM et le Stade Rennais suivent également son évolution depuis plusieurs semaines, tandis que plusieurs clubs étrangers restent attentifs à sa situation. Si Jean-Louis Leca décide de passer à l’offensive, les Sang et Or pourraient bien mettre la main sur le profil qui ressemble le plus à Wesley Saïd…