La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cité à l’OM malgré des finances serrées et une priorité au dégraissage, un buteur de Liga a vu son prix descendre à 15 millions d’euros sur ce mercato estival.

Alors que l’OM cherche à ajuster son effectif sous les ordres de Bruno Genesio, le profil d’un buteur de Liga pourrait de nouveau revenir dans les discussions. Longtemps annoncé hors de portée financièrement, Akor Adams pourrait finalement être disponible pour un montant bien inférieur aux premières estimations.

Le prix d’Akor Adams revu à la baisse

L’attaquant nigérian de 26 ans, passé par Montpellier avant de rejoindre le FC Séville, est cité parmi les pistes étudiées par plusieurs clubs cet été. Avec des finances surveillées et une volonté de dégraisser avant de recruter, l’OM devra réaliser des opérations ciblées et pourrait profiter d’une opportunité de marché. Selon l’agence EFE, le dossier Akor Adams est actuellement très avancé avec Venise, promu en Serie A.

Le club italien souhaite renforcer son secteur offensif et aurait déjà obtenu un accord de principe avec l’international nigérian sur les bases d’un futur contrat jusqu’en juin 2030. Une situation qui pourrait pousser Séville à revoir ses exigences. Alors que le club andalou espérait initialement récupérer entre 25 et 30 millions d’euros pour son attaquant, il serait désormais prêt à écouter des offres autour de 15 millions d’euros. Une baisse significative qui change forcément la donne sur le marché.

Genesio séduit par son profil ?

Venise a déjà tenté sa chance avec une première proposition estimée à 10 millions d’euros, immédiatement refusée par les dirigeants sévillans. Mais le promu italien n’a pas abandonné et prépare une nouvelle offensive pour se rapprocher du prix demandé. Pour l’OM, le dossier reste compliqué mais pas totalement impossible. Bruno Genesio apprécie les profils capables d’apporter de la présence dans la surface, de fixer les défenses et de peser dans un système demandant beaucoup d’intensité.

Akor Adams possède justement ce profil d’attaquant puissant, capable de jouer en remise tout en apportant une menace constante devant le but. Reste à savoir si l’OM décidera de passer à l’action alors que le club doit d’abord équilibrer son effectif. Mais avec un prix désormais fixé autour de 15 millions d’euros, Akor Adams pourrait représenter une opportunité intéressante pour renforcer l’attaque olympienne.