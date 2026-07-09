OM, OL Mercato : Fekir envoyé à Marseille avec Genesio !

Des supporters marseillais et Le Phocéen ont lancé l’idée d’une arrivée de Nabil Fekir à l’OM.

Pour renforcer son attaque, l’Olympique de Marseille et son nouvel entraîneur Bruno Genesio penseraient à l’attaquant du Bayer Leverkusen Martin Terrier, que le technicien marseillais a déjà eu sous ses ordres à l’Olympique Lyonnais puis au Stade Rennais. En plus de Martin Terrier, un autre ancien protégé de Bruno Genesio est évoqué du côté de l’OM : Nabil Fekir.

Genesio prêt à relancer Fekir à l’OM ?

Sur les réseaux sociaux, le nom de l’ancien milieu offensif de l’OL a été suggéré à l’OM par de nombreux supporters marseillais, mais aussi par le Phocéen. « Libre depuis le 1er juillet, Nabil Fékir cherche un nouveau défi après son départ d’Al-Jazira. À bientôt 33 ans, l’ancien Lyonnais représente une option sans indemnité de transfert. Et si l’OM regardait ce dossier avec curiosité ? Le lien fort entre Fékir et Bruno Genesio, nouvel entraîneur marseillais, intrigue forcément, même si le joueur privilégie pour l’instant le Golfe et reste ouvert à tout projet intéressant, en Europe, en Espagne ou ailleurs dès cet été », ont lancé nos confrères.

À Lyon, Nabil Fekir avait explosé sous les ordres de Bruno Genesio, surtout lors de la saison 2017-2018, où il avait totalisé 23 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues.