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FRANCE

RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : c’est confirmé pour Loïs Openda !

Par William Tertrin - 4 Juil 2026, 08:00

Annoncé sur le départ après une saison compliquée à la Juventus, Loïs Openda est bel et bien sur les tablettes du RC Lens, du Stade Rennais et de l’OL.

Le nom de Loïs Openda agite de nouveau le mercato estival. Trois ans après son départ du RC Lens, l’international belge pourrait déjà retrouver un championnat qu’il connaît parfaitement. Comme le confirme à nouveau La Gazzetta dello Sport, quatre clubs suivent de près la situation de l’attaquant de la Juventus, prêté par le RB Leipzig avec une option d’achat levée par le club turinois.

Parmi ces prétendants, trois clubs de Ligue 1 figurent en bonne place : le RC Lens, où Openda a explosé lors de la saison 2022-2023, l’Olympique Lyonnais, à la recherche d’un nouvel avant-centre, et le Stade Rennais dirigé par un certain Franck Haise. Le quatrième candidat est Coventry City, récemment promu en Premier League et désireux de frapper un grand coup sur le marché des transferts.

Trois clubs français à l’affût

Le dossier s’annonce particulièrement disputé. L’OL a récemment rejoint la liste des prétendants, une information confirmée par plusieurs sources italiennes spécialisées dans le mercato. Les dirigeants lyonnais apprécient le profil d’un joueur qui connaît déjà la Ligue 1 et qui pourrait rapidement retrouver son meilleur niveau.

Du côté du RC Lens, un retour de l’ancien buteur ferait forcément rêver les supporters artésiens. Auteur d’une saison exceptionnelle sous les ordres de Franck Haise, Openda avait largement contribué à la qualification des Sang et Or pour la Ligue des champions avant son transfert vers l’Allemagne.

Le Stade Rennais, lui aussi, surveille attentivement l’évolution de ce dossier, conscient que le profil de l’attaquant belge reste rare sur le marché.

La Juventus ouverte à un départ

Après une saison très décevante en Serie A, Loïs Openda ne semble plus représenter une priorité pour la Juventus. Malgré un investissement important, le club italien pourrait envisager un départ afin de limiter les pertes financières, même si le montant réclamé resterait élevé.

Reste désormais à savoir si l’un des trois clubs français passera rapidement à l’action. Une chose est sûre : le dossier Openda s’annonce comme l’un des plus suivis de ce début de mercato.

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