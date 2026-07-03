OM Mercato : un ancien joueur de l’OL dans le viseur de Lorenzi ?

Un club de Ligue 1 s’intéresse à Saël Kumbedi, ancien latéral de l’OL, et l’OM apparaît comme une hypothèse probable.

Et si l’OM était le club de Ligue 1 qui s’intéresse à la situation de Saël Kumbedi ? Le latéral droit de 21 ans, formé à l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui sous contrat avec Wolfsburg, sort d’une saison compliquée collectivement, marquée par la relégation du club allemand en Bundesliga 2.

Selon Foot Mercato, Wolfsburg ne fermerait pas la porte à un départ de son joueur, désormais considéré comme transférable en cas d’offre intéressante.

Dans ce contexte, l’OM apparaît comme une hypothèse logique, étant donné que le club marseillais n’a pas vraiment d’arrière droit de métier.

Un profil qui peut coller à l’OM ?

À seulement 21 ans, Saël Kumbedi s’est déjà forgé une solide expérience professionnelle. Malgré les difficultés de son équipe, il a continué à afficher un niveau intéressant, notamment grâce à son volume de jeu et sa capacité à se projeter offensivement.

Le latéral droit a notamment délivré 5 passes décisives en championnat, preuve de son apport offensif régulier dans un contexte pourtant difficile. Son profil de latéral moderne — rapide, agressif dans les duels et capable d’apporter offensivement — pourrait correspondre à l’OM et au projet de jeu de Bruno Genesio.

Une concurrence européenne déjà bien installée

Selon FM, un club de Ligue 1 est donc très intéressé, et on se rappelle que le Stade Rennais avait été associé aux rumeurs. Cependant, le club breton va finalement se diriger vers Bryan Reynolds. En Italie, la Lazio et l’AS Roma suivent attentivement son évolution. Au Portugal, le FC Porto apprécie son potentiel de progression, tandis qu’aux Pays-Bas, le Feyenoord Rotterdam est également intéressé

Tous voient en lui un joueur encore perfectible mais déjà habitué au haut niveau, avec près de 100 matchs professionnels disputés malgré son jeune âge.

Wolfsburg ouvert au départ après la relégation

La relégation de Wolfsburg en deuxième division allemande change clairement la donne. Le club est désormais contraint de réajuster son effectif et envisage des ventes pour équilibrer son projet sportif et financier.

Initialement recruté pour environ 9 millions d’euros, Kumbedi conserve une valeur marchande intéressante, ce qui en fait un actif stratégique pour le club allemand.