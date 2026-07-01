Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le Stade Rennais vit une journée contrastée sur le mercato. Si Jérémy Jacquet s’est officiellement engagé avec Liverpool contre un montant record, Franck Haise est sur le point d’accueillir Bryan Reynolds pour renforcer son couloir droit.

Le mercato du Stade Rennais s’emballe. Quelques mois après l’accord trouvé entre les deux clubs, Liverpool a officialisé ce mercredi l’arrivée de Jérémy Jacquet. Le défenseur central français rejoint les Reds dans le cadre d’un transfert estimé à 70 millions d’euros, un montant historique pour le club breton.

Jacquet officialisé à Liverpool

Formé au Stade Rennais, Jacquet quitte son club de cœur après 33 apparitions chez les professionnels. Sa deuxième partie de saison a toutefois été fortement perturbée par une blessure à l’épaule, qui ne lui a permis de disputer que deux rencontres après l’annonce de son futur départ.

Ce transfert XXL offre néanmoins une importante marge de manœuvre au Stade Rennais sur le marché des transferts. Et Franck Haise pourrait rapidement profiter de cette nouvelle capacité financière. Selon Ouest-France, Bryan Reynolds est en effet tout proche de rejoindre la Bretagne. Le latéral droit américain de 24 ans devrait être transféré pour environ 4 millions d’euros en provenance de Westerlo.

Reynolds arrive au Stade Rennais

Le technicien du Stade Rennais tient là un profil qu’il apprécie pour sa capacité à répéter les efforts et à apporter offensivement dans son couloir. Son arrivée permettrait de renforcer un secteur où Rennes souhaitait rapidement se renforcer avant le début de la préparation.

Avec une vente record et un premier renfort qui se précise, le Stade Rennais lance véritablement son mercato. D’autres mouvements pourraient suivre dans les prochains jours, alors que Franck Haise continue de façonner un effectif à son image.