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ASSE Mercato : le LOSC parasite le dossier Stassin !

Par Bastien Aubert - 16 Août 2026, 13:00
Lucas Stassin (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Courtisé par l’Atlético Madrid cet été, Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) voit son avenir s’éloigner de la capitale espagnole à cause d’un attaquant mondialiste du LOSC. 

L’avenir de Lucas Stassin pourrait encore connaître un nouveau rebondissement. Alors que l’attaquant belge est suivi par l’Atlético Madrid depuis plusieurs semaines, le club espagnol aurait désormais une autre priorité. Et celle-ci se trouve en Ligue 1.

L’Atlético Madrid fonce sur Fernández-Pardo

Selon AS, l’Atlético Madrid aurait fait de Matías Fernández-Pardo sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Le profil de l’attaquant du LOSC ferait l’unanimité chez les dirigeants madrilènes. Les Colchoneros auraient même transmis une offre de 35 millions d’euros à Lille. Le club nordiste doit désormais donner sa réponse à cette proposition.

Cette offensive madrilène pourrait avoir des conséquences importantes pour Lucas Stassin. L’attaquant de l’ASSE était jusque-là considéré comme une piste suivie par l’Atlético pour renforcer son attaque. Mais si Matías Fernández-Pardo rejoint finalement la capitale espagnole, les besoins du club seraient en grande partie comblés. La piste menant à Stassin pourrait alors se refermer.

L’avenir de Stassin dépend du LOSC

Pour Lucas Stassin, la situation est donc désormais en partie liée à la décision du LOSC. Si Lille accepte l’offre de 35 millions d’euros et laisse partir son attaquant, l’Atlético pourrait rapidement finaliser son recrutement offensif. Dans ce scénario, l’attaquant stéphanois perdrait une destination potentielle particulièrement prestigieuse. À l’inverse, un refus du LOSC pourrait permettre à l’Atlético de revenir sur d’autres profils, dont celui de Stassin.

Du côté de l’ASSE, ce nouveau rebondissement rappelle surtout à quel point le mercato peut évoluer rapidement. Lucas Stassin reste un joueur très convoité, mais plusieurs pistes peuvent se fermer ou s’ouvrir en fonction des mouvements des autres clubs. L’Atlético semble aujourd’hui avoir placé Fernández-Pardo en tête de liste. Reste désormais à connaître la réponse du LOSC à l’offre de 35 millions d’euros. Une réponse qui pourrait avoir des conséquences directes sur l’avenir de Lucas Stassin.

ASSE

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