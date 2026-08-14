L’ASSE déroule contre Clermont, le FC Nantes perd encore

L’ASSE confirme son statut de leader de Ligue 2 après une victoire convaincante contre Clermont (3-1). À l’inverse, le FC Nantes s’est incliné dans les derniers instants sur la pelouse de Laval (2-1) et s’enfonce déjà dans le doute.

L’ASSE poursuit son sans-faute. Les hommes d’Ian Cathro se sont imposés 3-1 face à Clermont au terme d’une prestation maîtrisée, confortant ainsi leur place de leader du championnat. Après une première période longtemps fermée, Irvin Cardona a débloqué la situation juste avant la pause d’une frappe croisée (41e), avant que Ballo ne fasse le break au retour des vestiaires (54e). Breum a ensuite scellé le succès stéphanois en concluant une belle action collective (71e). Clermont a seulement réduit l’écart en fin de rencontre par Diop (89e).

Cette victoire a toutefois été marquée par la grave blessure de Ferreira, évacué sur civière après un violent choc à la tête en première période. Malgré ce coup dur, les Verts ont affiché une belle maîtrise collective, portés notamment par un Cardona décisif et un Ballo omniprésent.

Deuxième défaite pour le FC Nantes

Le FC Nantes, en revanche, continue de vivre un début de saison compliqué. Les Canaris se sont inclinés 2-1 à Laval au terme d’un scénario cruel. La rencontre a été marquée dès les premières minutes par un terrible choc entre Francis Coquelin et Wilitty Younoussa, tous deux évacués sur civière, Coquelin étant ensuite transporté à l’hôpital. Laval a ouvert le score par Trévis Dago (18e), avant que Herba Guirassy n’égalise juste avant la pause (45+4e). Dominateurs mais trop maladroits malgré de nombreuses situations, les Nantais ont finalement craqué dans le temps additionnel après une énorme erreur de Tylel Tati, exploitée avec sang-froid par Mathys Houdayer pour offrir la victoire aux Tango (90+5e).

Pendant que l’ASSE affiche de sérieuses ambitions pour retrouver la Ligue 1, Nantes enchaîne une nouvelle désillusion et voit déjà la pression monter autour de Michel Der Zakarian après cette deuxième défaite en autant de journées.

Les résultats de la 2e journée de Ligue 2