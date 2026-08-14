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FRANCE

ASSE : Romeyer dévoile son grand regret avec Kilmer

Par Wladimir DELCROS - 14 Août 2026, 06:23
ASSE : Romeyer dévoile son grand regret avec Kilmer

Roland Romeyer aurait aimé préparer autrement la succession à la tête de l’ASSE. L’ancien président du directoire des Verts regrette notamment de ne pas avoir offert davantage de perspectives à Stéphane Tessier, devenu cet été propriétaire du Clermont Foot.

Tessier avait quitté l’ASSE faute de perspectives

Directeur général de l’ASSE entre 2010 et 2015, Stéphane Tessier avait accompagné l’une des meilleures périodes récentes de la maison Verte. Aux côtés de Christophe Galtier, il avait notamment participé à la conquête de la Coupe de la Ligue en 2013.

Son ambition avait néanmoins fini par provoquer son départ. « Il est parti parce qu’il était ambitieux. Il aurait voulu être calife à la place du calife. Ce n’était pas possible à l’époque », reconnaît aujourd’hui Roland Romeyer dans des propos relayés par Morning Foot.

Romeyer aurait voulu préparer sa succession

Avec le recul, l’ancien dirigeant stéphanois imagine un scénario différent. Il aurait aimé voir Tessier devenir actionnaire minoritaire avant de lui céder progressivement sa place. « Si c’était à refaire, je referais autrement avec Kilmer », confie-t-il au sujet du processus ayant conduit au rachat de l’ASSE par le groupe canadien.

Pendant que les anciens dirigeants reviennent sur la vente du club, Kilmer Sports Ventures doit aussi gérer les dossiers sportifs. Celui d’Igor Miladinovic demeure notamment bloqué, l’ASSE privilégiant un transfert définitif alors que le Partizan Belgrade souhaite un prêt avec option d’achat.

Des relations restées cordiales

Malgré leur séparation professionnelle en 2015, Romeyer et Tessier sont restés proches. Le nouveau propriétaire de Clermont a d’ailleurs sollicité l’ancien président stéphanois avant de finaliser le rachat du club auvergnat, une attention qui a particulièrement touché ce dernier.

Stéphane Tessier ambitionne désormais de ramener Clermont en Ligue 1 et d’en faire une référence régionale. Une trajectoire qui nourrit forcément les regrets de Romeyer, onze ans après le départ de celui qu’il aurait bien vu lui succéder à l’ASSE.

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