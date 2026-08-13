ASSE : nouveau rebondissement pour le départ d’un indésirable !

Annoncé avec insistance à l’Aris Limassol, Mickaël Nadé ne devrait finalement pas rejoindre Chypre. Le défenseur de l’ASSE se rapproche désormais de Dubai United, avec qui les discussions sont très avancées.

La piste Limassol tombe à l’eau

On vous en parlait mardi : le départ de Mickaël Nadé semblait enfin s’accélérer. Mais le dossier a connu un sérieux revirement. Les négociations avec l’Aris Limassol ont échoué et le défenseur central de 27 ans a finalement donné sa préférence à une autre destination.

Selon Foot Mercato, un accord est désormais tout proche entre l’ASSE et Dubai United. Le pur produit de la formation stéphanoise aurait choisi de poursuivre sa carrière aux Émirats arabes unis après dix années passées dans la maison Verte.

Un accord quasiment bouclé avec Dubai United

Dubai United fait partie d’une multipropriété comprenant également Pafos, Riga et le Rodina Moscou. Plusieurs clubs s’étaient positionnés ces dernières semaines, mais cette nouvelle aventure aurait convaincu Nadé. La durée de son futur contrat et le montant de l’opération n’ont pas encore filtré.

Écarté du groupe depuis la reprise de l’entraînement au début du mois de juillet afin de faciliter son transfert, le natif de Sarcelles est valorisé à 3 M€ par Transfermarkt. Son départ permettrait aux Verts de régler un dossier devenu prioritaire durant ce mercato estival. La fiche de Mickaël Nadé témoigne de son long parcours sous le maillot stéphanois.

Le dégraissage reste compliqué chez les Verts

Nadé n’est pas le seul joueur dont l’ASSE cherche à se séparer. Le dossier Igor Miladinovic patine également, le Partizan Belgrade privilégiant un prêt avec option d’achat alors que Saint-Étienne réclame une vente définitive.

Igor Miladinovic au Partizan Belgrade, ça coince. L’ASSE veut une vente définitive, le Partizan un prêt avec option d’achat. Akron Togliatti est également entré dans la danse. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2087546893039530370

Dans ce contexte, la finalisation du transfert de Nadé constituerait une première avancée notable pour la direction stéphanoise. Sauf nouveau retournement de situation, son avenir devrait désormais s’écrire à Dubaï.