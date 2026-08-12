Si la première large victoire de l’ASSE à Sochaux a lancé les Verts en Ligue 2, les supporters restent prudents sur la suite de la saison.

L’ASSE a parfaitement lancé leur saison. Pour leur première journée de Ligue 2, les hommes d’Ian Cathro ont réalisé une prestation convaincante à Sochaux en s’imposant largement (3-0).

Les supporters de l’ASSE estent prudents

Une entrée en matière qui a forcément nourri les ambitions autour de l’ASSE. Mais visiblement, tout le monde n’est pas encore convaincu que Saint-Étienne va écraser la Ligue 2 cette saison. But! a justement décidé de sonder les supporters stéphanois avec une question particulièrement claire : « Les Verts sont-ils enfin partis pour écraser la L2 ? »

Et les résultats du sondage sont assez révélateurs. Sur 111 votes, 36,9 % des participants ont répondu oui. À l’inverse, 63,1 % estiment que l’ASSE n’est pas encore partie pour dominer largement le championnat. Un résultat qui contraste avec l’enthousiasme suscité par la prestation réalisée à Bonal.

Sochaux, pas encore une garantie

La victoire obtenue dans le Doubs a évidemment impressionné. L’ASSE a notamment fait la différence très rapidement avant de gérer son avantage en seconde période. Mais un seul match ne suffit pas à tirer des conclusions définitives sur une saison entière. Les supporters semblent donc vouloir attendre avant de s’enflammer. Et le déplacement à Sochaux n’était que la première étape d’un long championnat.

Les Stéphanois vont rapidement pouvoir confirmer leur bonne impression. L’ASSE reçoit Clermont vendredi 14 août à 20h45 à Geoffroy-Guichard pour sa première rencontre de la saison à domicile. Un rendez-vous particulièrement intéressant pour mesurer la capacité de l’équipe de Cathro à reproduire ses performances devant son public. D’autant que Clermont reste sur un match nul 0-0 contre Reims, une prestation qui a été jugée rassurante par les observateurs auvergnats.

Cathro doit déjà répondre aux attentes

Après une victoire 3-0 à l’extérieur, la pression ne va évidemment pas disparaître. Au contraire, les attentes risquent de monter rapidement autour de l’ASSE. Le club stéphanois fait partie des grands favoris pour la remontée en Ligue 1 et son début de saison a immédiatement renforcé cette impression. Mais pour convaincre les 63,1 % de supporters encore sceptiques, les Verts devront enchaîner.

La réception de Clermont constitue donc une première occasion de montrer que la démonstration de Sochaux n’était pas un simple feu de paille. La prudence est compréhensible après une seule journée. Ian Cathro et ses joueurs ont désormais une mission simple : confirmer à Geoffroy-Guichard. En cas de nouvelle victoire convaincante, le discours pourrait rapidement changer. Mais avant cela, les Verts doivent se méfier d’un Clermont qui arrive dans le Chaudron avec l’intention de leur compliquer la tâche.