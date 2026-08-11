Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Meilleure recrue estivale de l’ASSE, Jakob Breum pourrait avoir donné des idées à Kilmer Sports Ventures.

L’ASSE a officialisé une nouvelle recrue importante dans son entrejeu. Les Verts ont annoncé hier l’arrivée de Tamar Svetlin, milieu de terrain slovène en provenance de Korona Kielce. Un joueur encore méconnu en France, mais qui s’est imposé comme l’un des éléments importants du championnat polonais. Un profil qui correspond parfaitement à la stratégie mise en place par Kilmer Sports Ventures.

Un nouveau coup à la Jakob Breum à l’ASSE ?

Selon Peuple Vert, la direction stéphanoise mise beaucoup sur Svetlin. Le club espère même avoir réalisé avec le Slovène un nouveau coup à la Jakob Breum. Le parallèle est forcément intéressant. Arrivé cet été dans le Forez, le milieu offensif danois s’est rapidement fait remarquer durant la préparation. Ses performances ont ensuite confirmé les premières impressions lors de la première journée de Ligue 2.

Jakob Breum est actuellement l’une des grandes satisfactions du mercato stéphanois. Très convaincant durant les matches de préparation, le Danois a encore livré une prestation remarquée à Sochaux lors de la victoire des Verts (3-0). Son activité, sa qualité technique et sa capacité à créer des différences ont rapidement séduit les supporters. De quoi donner du crédit à la méthode de Kilmer.

Svetlin pourrait lui emboîter le pas chez les Verts

Tamar Svetlin arrive donc avec une certaine attente autour de lui. Le milieu slovène était un joueur majeur de son championnat et possède le profil nécessaire pour s’adapter rapidement au projet stéphanois. Son arrivée pourrait également offrir davantage de solutions à Ian Cathro dans l’entrejeu.

Et pourquoi pas permettre au technicien écossais de construire un duo particulièrement complémentaire avec Breum ? Pour l’ASSE, le pari est désormais lancé. Après Breum, Kilmer espère avoir encore trouvé une pépite capable de surprendre tout le monde en France. Si Svetlin confirme rapidement les attentes placées en lui, le club stéphanois pourrait bien tenir un nouveau joli coup sur le marché des transferts.