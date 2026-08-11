La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si le RC Lens sort d’une saison historique en Ligue 1, ses jeunes pousses commencent à attirer sérieusement les regards au mercato.

Le RC Lens sort d’une saison historique en Ligue 1 et son excellente dynamique ne concerne pas uniquement l’équipe professionnelle. La formation artésienne commence elle aussi à attirer de nombreux regards. Plusieurs jeunes Sang et Or sont désormais suivis de près par des recruteurs européens.

Le RC Lens continue de faire parler sa formation

Après le cas Ismaëlo Ganiou, le RC Lens doit donc déjà gérer de nouvelles sollicitations. Selon L’Équipe, Kyllian Antonio, âgé de seulement 18 ans, a déjà commencé à se faire remarquer. Le jeune défenseur possède un potentiel important et pourrait rapidement franchir un nouveau cap. Son principal défi sera désormais de rester épargné par les blessures afin de pouvoir enchaîner les matches et confirmer les promesses entrevues. À Lens, son évolution est forcément suivie avec attention.

Un autre jeune Lensois attire encore davantage les regards. Nathanaël Gane Bernardino, seulement âgé de 17 ans, a été intégré au groupe professionnel durant la préparation. Une preuve de la confiance accordée par le club à son jeune milieu de terrain. Ses prestations et son potentiel n’ont visiblement pas échappé aux recruteurs présents autour du RC Lens.

Le joueur pourrait donc rapidement devenir l’un des prochains grands espoirs de la formation artésienne. Le troisième dossier est particulièrement préoccupant pour les dirigeants lensois. Daivy Lefranc-Yeboah dispose encore d’un an de contrat stagiaire pro avec le RC Lens.

Le RC Lens doit agir rapidement

Selon Foot Mercato, son profil est déjà surveillé par une impressionnante liste de clubs. Bolton, Blackburn, le Betis, Aston Villa, Villarreal, Benfica, Famalicão et le RB Leipzig auraient notamment observé le jeune Lensois récemment. Une concurrence européenne particulièrement importante pour un joueur qui n’a pas encore terminé son parcours de formation.

Le RC Lens souhaite évidemment conserver ses jeunes talents mais le cas de Ganiou a montré à quel point les sollicitations peuvent devenir nombreuses lorsque les performances suivent. Le club artésien doit donc rapidement sécuriser les situations de ses meilleurs espoirs.

Entre Kyllian Antonio, Nathanaël Gane Bernardino et Daivy Lefranc-Yeboah, plusieurs pépites commencent déjà à attirer l’attention des plus grands clubs européens. Après avoir réussi à retenir Ganiou, Lens va devoir batailler pour conserver les prochaines pépites de son centre de formation.