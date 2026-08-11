Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’arrivée imminente de Franjo Ivanovic au RC Lens pourrait décoincer le départ de l’ASSE de Lucas Stassin sur ce mercato.

Le RC Lens semble toucher au but pour Franjo Ivanovic. L’attaquant du Benfica Lisbonne est annoncé tout proche des Sang et Or et pourrait rapidement rejoindre l’Artois afin de passer sa visite médicale et parapher son contrat. L’opération doit encore être formalisée mais plusieurs sources évoquent une arrivée imminente.

Ivanovic bientôt à Lens

Ce renfort offensif pourrait forcément avoir des conséquences sur plusieurs dossiers du mercato. Et notamment celui de Lucas Stassin. L’attaquant belge est toujours sur le départ de l’ASSE et son avenir reste particulièrement incertain. Le recrutement d’Ivanovic par Lens pourrait toutefois avoir un effet domino. En renforçant son secteur offensif, le RC Lens pourrait contribuer à faire évoluer le marché autour de plusieurs attaquants et indirectement accélérer certaines opérations.

Selon Jeunes Footeux, le départ d’Ivanovic pourrait notamment pousser le Benfica Lisbonne à réactiver rapidement la piste menant à Lucas Stassin. Le club portugais avait déjà été cité parmi les prétendants au jeune attaquant stéphanois. Le contexte pourrait donc redevenir favorable à une offensive du Benfica. Mais un autre élément complique sérieusement le dossier.

Lens, un acteur indirect du dossier Stassin à l’ASSE ?

L’Atlético Madrid s’est également positionné sur Lucas Stassin. Le club espagnol pourrait donc représenter une concurrence importante pour Benfica. Cette situation pourrait refroidir les Portugais ou, au contraire, les pousser à accélérer pour ne pas laisser filer l’attaquant belge vers un autre prétendant. Tout dépendra désormais de la stratégie adoptée par le Benfica.

Le RC Lens ne serait évidemment pas directement impliqué dans le transfert de Lucas Stassin mais l’arrivée d’Ivanovic pourrait bien faire bouger les lignes. Le marché des attaquants fonctionne souvent par effet domino et le recrutement du joueur de Benfica pourrait libérer une place dans l’effectif portugais. Pour l’ASSE, le timing devient donc particulièrement intéressant. Reste désormais à savoir si le club portugais passera effectivement à l’action ou si l’Atlético Madrid prendra définitivement l’avantage.