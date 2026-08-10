Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si tout se déroule comme prévu, l’ASSE pourrait officialiser l’arrivée de Tamar Svetlin (25 ans) dans la journée.

Tamar Svetlin se rapproche très sérieusement de l’ASSE. Le milieu de terrain slovène de 25 ans est actuellement sous contrat avec Korona Kielce mais son absence lors du dernier match de son club ne serait pas anodine.

L’ASSE a devancé la concurrence

Selon Jeunes Footeux, le joueur aurait quitté ses partenaires afin de passer sa visite médicale avant de finaliser son arrivée dans le Forez. Sauf énorme retournement de situation, Svetlin devrait donc rapidement devenir un nouveau joueur de l’ASSE. Les dirigeants stéphanois ont accéléré au meilleur moment dans ce dossier.

Plusieurs clubs s’étaient renseignés sur le milieu slovène, notamment le Lech Poznan, mais Svetlin aurait finalement choisi de privilégier la proposition venue de Saint-Étienne. Un choix qui confirme l’attractivité retrouvée du projet stéphanois malgré la relégation en Ligue 2.

Un transfert à plus de 2 millions d’euros

Le joueur de 25 ans aurait notamment été séduit par la perspective de franchir un nouveau cap dans un championnat plus exposé. Surtout, le projet de l’ASSE repose sur un objectif particulièrement clair : retrouver la Ligue 1 dès la saison prochaine. Cette ambition aurait pesé dans la décision du milieu slovène, qui pourrait donc poursuivre sa progression sous les ordres d’Ian Cathro. L’opération devrait représenter un investissement conséquent pour les Verts.

L’arrivée de Tamar Svetlin est estimée à un peu plus de 2 millions d’euros, hors bonus. La visite médicale constitue désormais la dernière étape avant l’officialisation. Si aucun problème ne vient perturber les dernières formalités, Saint-Étienne pourrait donc annoncer l’arrivée de Tamar Svetlin dès ce lundi. Après avoir parfaitement lancé sa saison à Sochaux, l’ASSE pourrait ainsi enchaîner avec une nouvelle bonne nouvelle sur le mercato.