PSG Mercato : Al-Khelaïfi ouvre la porte à un transfert XXL à 60 M€

Nasser Al-Khelaïfi pourrait être confronté à un choix important cet été. Alors que Xabi Alonso réclame Fabián Ruiz à Chelsea, le président du PSG serait disposé à étudier une offre pour son milieu espagnol.

Le dossier Fabián Ruiz prend de l’ampleur au PSG. Après avoir été récemment prolongé par le club parisien, l’international espagnol se retrouve dans le viseur de Chelsea, où Xabi Alonso apprécie particulièrement son profil. Le technicien espagnol aurait même demandé à sa direction de tenter sa chance pour le milieu parisien.

Al-Khelaïfi face à une décision importante

Au cœur de ce dossier se trouve désormais Nasser Al-Khelaïfi. D’après les dernières informations de El Nacional, le président du PSG ne fermerait pas totalement la porte à un départ de Fabián Ruiz. Chelsea préparerait une offensive qui pourrait atteindre 60 millions d’euros, accompagnée d’un salaire particulièrement important pour convaincre le joueur.

Une telle proposition pourrait placer Al-Khelaïfi devant un véritable dilemme. Fabián Ruiz reste un joueur expérimenté et précieux pour Luis Enrique, mais le PSG dispose d’une forte concurrence dans son entrejeu avec Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery.

Chelsea veut profiter de la situation

Xabi Alonso connaît parfaitement les qualités de Fabián Ruiz et souhaiterait en faire l’un des hommes forts de son nouveau projet à Chelsea. Le milieu espagnol possède également une expérience considérable au plus haut niveau, avec deux titres consécutifs en Ligue des champions avec le PSG.

Pour Al-Khelaïfi, la question sera donc de savoir si une grosse offre mérite de modifier un équilibre sportif qui fonctionne. Chelsea est prêt à tenter sa chance, mais le dernier mot pourrait bien revenir au président du PSG.