Champion du monde avec l’Espagne, Fabian Ruiz (PSG, 33 ans) pourrait avoir l’étoffe du parfait futur Ballon d’Or.

Le PSG pourrait-il faire le doublé au Ballon d’Or ? Après les performances exceptionnelles d’Ousmane Dembélé pour rafler l’actuelle couronne, un autre Parisien voit sa cote grimper à une vitesse folle : Fabian Ruiz.

Une saison au plus que parfait pour Ruiz

Champion d’Europe des clubs avec le PSG puis champion du monde avec l’Espagne, le milieu de terrain espagnol accumule les distinctions collectives… et les soutiens en vue de la récompense individuelle suprême. Fabian Ruiz sort tout simplement de la plus belle saison de sa carrière. Pilier du milieu de terrain de Luis Enrique, l’international espagnol a largement contribué au sacre du PSG en Ligue des champions avant de récidiver quelques semaines plus tard avec la Roja en remportant la Coupe du Monde 2026.

Discret mais indispensable, le milieu parisien s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers de la saison. Les éloges se multiplient autour du joueur de 33 ans. Ancien international espagnol et défenseur du FC Barcelone, Abelardo estime que Fabian Ruiz possède désormais le profil d’un véritable prétendant au Ballon d’Or : « Fabian est un joueur polyvalent et avec Luis Enrique, sur le plan tactique, il s’est beaucoup amélioré. Il est un candidat sérieux au Ballon d’Or. » Un hommage fort pour un joueur souvent resté dans l’ombre de ses partenaires offensifs.

Le PSG peut rêver d’un doublé

Outre l’Espagne, Fabian Ruiz reçoit également de nombreux soutiens à l’étranger. Sur CBS, l’ancien joueur Mike Grella s’est étonné de ne pas voir davantage le nom du Parisien revenir dans les discussions : « Il a joué son rôle dans la victoire de l’Espagne à la Coupe du Monde, et c’est un vainqueur de la Ligue des Champions deux fois de suite… et il n’est même pas dans les débats ? » Des propos qui illustrent parfaitement la montée en puissance de sa candidature.

Si d’autres noms prestigieux (Rodri, Mbappé) sont cités, Fabian Ruiz pourrait bien s’inviter dans la conversation grâce à son incroyable palmarès collectif et à sa constance tout au long de la saison. Une chose est certaine : le PSG continue d’empiler les candidats aux plus grandes récompenses individuelles, preuve du niveau atteint par l’effectif de Luis Enrique.