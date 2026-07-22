Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Désireux de se relancer après une belle Coupe du Monde avec l’Espagne, Ferran Torres (26 ans) semble s’éloigner du FC Barcelone au mercato.

Le dossier Ferran Torres pourrait bien devenir l’un des gros feuilletons du mercato estival. Après une Coupe du Monde 2026 réussie avec l’Espagne, l’attaquant du FC Barcelone semble de plus en plus proche d’un départ.

Torres refuse la première offre du Barça

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2027, Ferran Torres a vu plusieurs attaquants débarque et ne semble plus totalement certain de poursuivre son aventure en Catalogne. Selon Onda Cero, l’international espagnol a ainsi refusé la première proposition de prolongation formulée par le Barça. Une décision qui ouvre clairement la porte à un départ cet été, alors que les discussions autour de son avenir n’avancent pas dans le sens espéré par les dirigeants catalans. Après avoir retrouvé de la confiance avec la Roja, Ferran Torres souhaiterait désormais profiter de cette dynamique pour relancer sa carrière dans un projet où il pourrait disposer d’un rôle plus important.

Toujours selon Onda Cero, le PSG a accéléré dans la course pour recruter Ferran Torres. Le club parisien apprécie particulièrement son profil polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes mais également dans l’axe. Une caractéristique qui correspond aux attentes de Luis Enrique, qui connaît parfaitement le joueur pour l’avoir dirigé avec l’Espagne. La relation entre les deux hommes pourrait d’ailleurs peser lourd dans la décision finale. L’entraîneur parisien a toujours apprécié les qualités de Ferran Torres et pourrait lui offrir un rôle adapté à son système.

L’Atlético Madrid garde aussi un œil sur Ferran

Le PSG n’est toutefois pas seul sur le dossier. L’Atlético Madrid suit également de près la situation de l’attaquant espagnol et pourrait tenter sa chance si le départ du Barça venait à se confirmer. Mais à l’heure actuelle, Paris semble disposer d’un avantage grâce au lien entre Ferran Torres et Luis Enrique.

Le FC Barcelone doit désormais gérer une situation délicate. Après avoir refusé une première offre de prolongation, Ferran Torres semble se diriger vers un départ alors qu’il sort pourtant d’une période positive avec la sélection espagnole. Le Barça devra donc rapidement décider s’il tente de convaincre son joueur de rester ou s’il ouvre la porte à une vente afin de récupérer une indemnité sur un élément encore sous contrat. Le PSG, lui, reste à l’affût et pourrait profiter de cette situation pour attirer un champion du monde espagnol dans la capitale.