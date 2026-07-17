Buteur contre la France en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, Pedro Porro (Tottenham, 26 ans) a attiré l’oeil du FC Barcelone au mercato estival.

Le FC Barcelone continue de scruter le marché des transferts à la recherche des meilleures opportunités. Après avoir déjà avancé sur plusieurs dossiers offensifs, Deco garde un œil attentif sur les révélations de la Coupe du monde 2026. Un joueur espagnol a notamment marqué les esprits des dirigeants catalans : Pedro Porro.

Pedro Porro a impressionné le FC Barcelone

Selon Mundo Deportivo, les prestations du latéral droit de Tottenham n’ont pas laissé insensibles Deco et Joan Laporta. À 26 ans, Pedro Porro réalise une Coupe du monde 2026 remarquée avec l’Espagne. Titulaire dans le parcours de la Roja jusqu’en finale face à l’Argentine, il s’est particulièrement distingué par son activité offensive, sa qualité technique et sa capacité à répéter les efforts dans son couloir.

Des qualités qui correspondent forcément aux critères observés par le FC Barcelone. Malgré cet intérêt, une offensive du Barça semble peu probable. Le club catalan est déjà bien fourni au poste de latéral droit avec Jules Koundé, Eric Garcia ou encore Joao Cancelo. Recruter un nouveau joueur à ce poste ne représente donc pas une priorité absolue pour Deco.

Une admiration sans suite ?

Autre obstacle majeur : Pedro Porro vient tout juste de prolonger son contrat avec Tottenham jusqu’en juin 2031. Les Spurs n’ont donc aucune raison de faciliter un départ de leur défenseur espagnol. Le Barça continue néanmoins de suivre les grands talents qui se révèlent lors des compétitions internationales.

Après Anthony Gordon (Newcastle) et alors que l’arrivée de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) est annoncée comme imminente, les dirigeants catalans cherchent toujours des profils capables d’apporter une plus-value sportive sans forcément réaliser des investissements démesurés. Pedro Porro fait désormais partie de ces joueurs appréciés par la cellule sportive du Barça, même si son arrivée en Catalogne semble aujourd’hui très improbable.