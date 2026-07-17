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FRANCE

Stade Rennais : Zidane aurait déjà repéré un crack de Haise pour les Bleus !

Par Bastien Aubert - 17 Juil 2026, 23:23
Esteban Lepaul (Stade Rennais)

Pas encore installé sur le banc de l’équipe de France, Zinédine Zidane aurait déjà craqué sur un talent du Stade Rennais pour l’intégrer à son projet.

Zinédine Zidane n’a pas encore officiellement pris les commandes de l’équipe de France mais son projet pour les Bleus commencerait déjà à prendre forme. Et un joueur du Stade Rennais aurait particulièrement attiré son attention.

Lepaul dans les plans de Zizou ?

Selon Mohamed Toubache-Ter, Esteban Lepaul (26 ans) pourrait rapidement devenir un joueur important sous l’ère Zidane : « Lepaul rimera avec Zizou… » Une phrase qui alimente les spéculations autour de l’attaquant rennais, impressionnant depuis son arrivée et considéré comme l’un des profils offensifs les plus intéressants du championnat.

Meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, Lepaul n’avait pourtant pas été retenu par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026. Son profil atypique, sa capacité à attaquer la profondeur mais aussi à être présent dans la surface pourraient toutefois séduire le futur sélectionneur des Bleus. Avec Zidane aux commandes, la concurrence pourrait être relancée à tous les postes, et certains joueurs laissés de côté pourraient bénéficier d’une nouvelle opportunité.

Haise pourrait offrir un nouveau Bleu à la France

Après avoir rapidement intégré Lepaul dans son animation offensive au Stade Rennais, Franck Haise pourrait donc voir l’un de ses hommes forts franchir un nouveau cap. Les performances de l’attaquant en préparation confirment en tout cas son excellente dynamique. 

Face à Guingamp, il a déjà trouvé ce vendredi le chemin des filets lors de la victoire rennaise (3-1), affichant une belle complémentarité avec les nouvelles recrues offensives du Stade Rennais. Reste désormais à attendre l’installation officielle de Zidane pour savoir si cette rumeur deviendra une réalité.

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