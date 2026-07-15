Stade Rennais : Cresswell en stand-by, Haise lâche ses deux priorités pour boucler le mercato

À deux jours du deuxième match de préparation face à Guingamp, Franck Haise a dressé un état des lieux sans détour.

Le Stade Rennais poursuit sa préparation estivale, mais Franck Haise estime qu’il est temps de passer à une nouvelle étape. Après un mercato très actif dans le sens des arrivées, le technicien breton souhaite désormais alléger son effectif avant le stage de Dinard.

Le constat est simple : avec près de 29 joueurs de champ actuellement disponibles, sans compter plusieurs internationaux qui retrouveront le groupe dans les prochains jours, la concurrence est devenue trop importante pour travailler dans les meilleures conditions.

« Je ne peux pas faire jouer 29 joueurs de champ », a résumé Haise pour L’Équipe, qui prévoit de resserrer le groupe dans les prochains jours. Son objectif est clair : disposer d’un effectif d’environ 23 à 24 joueurs de champ, un format qu’il juge plus cohérent pour préparer la saison et gérer la Ligue 1 ainsi que la Ligue Europa.

Plusieurs départs attendus

Cette volonté de réduire le groupe confirme que le mercato rennais devrait désormais s’accélérer dans le sens des départs.

Plusieurs dossiers restent ouverts, avec notamment les situations de Jordan James, qui n’entre plus dans les plans immédiats, mais aussi celles de Seko Fofana, Ludovic Blas, Lilian Brassier ou encore Breel Embolo, dont l’avenir demeure incertain. D’autres jeunes joueurs pourraient également être prêtés afin d’obtenir davantage de temps de jeu.

Cresswell en stand-by, Rennes cherche toujours un défenseur central

Si Rennes doit vendre, le club n’en a pas terminé avec son recrutement. Franck Haise a confirmé qu’il attend encore un renfort en défense centrale, un secteur qu’il considère comme prioritaire avant le début de la saison.

La piste menant à Charlie Cresswell, le défenseur anglais de Toulouse, semble toutefois avoir marqué le pas ces derniers jours. Sans fermer totalement la porte, le dossier est actuellement en stand-by, obligeant les dirigeants rennais à rester attentifs à d’autres opportunités sur le marché.

« J’espère avoir un défenseur central, en tout cas je veux renforcer ce secteur », a insisté l’entraîneur rennais.

Le match contre Guingamp pour faire des choix

Le deuxième match amical contre Guingamp, vendredi à Dinard, doit justement permettre à Haise d’affiner sa hiérarchie. Certains joueurs bénéficieront d’un temps de jeu plus important, sans dépasser une heure de jeu, tandis que les éléments susceptibles de quitter le club continueront d’être évalués.

À un peu plus d’un mois de la reprise de la Ligue 1, le message est désormais limpide : le Stade Rennais entre dans une phase décisive de son mercato. Entre un dégraissage attendu et la recherche d’un défenseur central, les prochains jours pourraient être déterminants pour façonner l’effectif voulu par Franck Haise.