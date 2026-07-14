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Mercato : le Bayer Leverkusen a donné sa réponse à l’OM et au Stade Rennais pour Terrier

Par Fabien Chorlet - 14 Juil 2026, 11:00
Martin Terrier sous le maillot du Bayer Leverkusen

Courtisé par l’OM et le Stade Rennais cet été, Martin Terrier pourrait voir le Bayer Leverkusen lui ouvrir la porte à un départ.

Parti du Stade Rennais il y a deux ans pour rejoindre le Bayer Leverkusen, Martin Terrier pourrait faire son retour en Ligue 1 cet été après ne pas avoir réussi à s’imposer en Bundesliga. L’Olympique de Marseille et Rennes, son ancien club, seraient notamment intéressés à l’idée de relancer l’attaquant français.

Le Bayer Leverkusen est ouvert à un départ de Terrier

De son côté, le Bayer Leverkusen ne serait pas opposé à un départ de Martin Terrier cet été. Selon le média allemand Bild, le sixième de la dernière Bundesliga ne retiendrait pas l’ancien Lyonnais en cas d’offre jugée satisfaisante. L’OM et le Stade Rennais seraient donc désormais fixés sur la position du club allemand dans ce dossier.

Recruté pour près de 20 millions d’euros par le Bayer Leverkusen à l’été 2024, Martin Terrier a vu sa valeur marchande chuter à 8 millions d’euros, selon Transfermarkt. Il faut dire que le joueur formé au LOSC a connu une aventure compliquée en Allemagne, où il n’a pas été épargné par les blessures. En deux saisons, il n’a disputé que 44 matchs toutes compétitions confondues pour seulement 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées.

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