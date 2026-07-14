ASSE Mercato : Ian Cathro vend la mèche sur de nouvelles recrues

Après le match amical face au FC Biel-Bienne (2-2), le coach de l’ASSE, Ian Cathro, s’est exprimé sur la suite du mercato stéphanois.

Après un mois de mercato, l’AS Saint-Étienne a déjà enregistré quatre recrues estivales (Sohaib Naïr, Jakob Breum, Thierno Ballo et Mamour Ndiaye) et s’apprête à accueillir un cinquième joueur en la personne d’Áron Csongvai.

« Nous allons accueillir plus de joueurs dans l’effectif »

D’autres recrues devraient encore débarquer dans le Forez d’ici la clôture du mercato estival. Ian Cathro l’a lui-même annoncé samedi dernier après le premier match de préparation des Verts face au FC Biel-Bienne (2-2). « Ce qu’on essaye de mettre en place pour les prochaines semaines, c’est de construire un groupe, construire une équipe. Nous allons accueillir plus de joueurs dans l’effectif et il faudra donc construire ce groupe, cette équipe et ce style de jeu », a déclaré le nouvel entraîneur de l’ASSE.

Selon les informations d’Envertetcontretous, le club forézien compterait notamment se renforcer aux postes de latéraux et s’attacher les services d’un autre milieu de terrain, en plus d’Áron Csongvai. De quoi expliquer la relance de la piste menant au joueur des Queens Park Rangers, Jonathan Varane.