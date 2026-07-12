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ASSE : les enseignements du premier match de préparation

Par Laurent Hess - 12 Juil 2026, 10:30

Pour son premier match de préparation estivale, l’ASSE version Ian Cathro n’a pu faire mieux que match nul (2-2) contre le FC Biel-Bienne, formation de L3 suisse. Voici ce qu’il faut retenir de la rencontre…

L’ASSE débute sa préparation estivale sur un match nul. Opposés au FC Biel-Bienne à Andrézieux-Bouthéon, les Verts, positionnés en 4-2-3-1, ont été rejoints (2-2) après avoir pourtant pris deux buts d’avance lors de la première sortie de l’ère Ian Cathro.

Le Cardinal capitaine, Bernauer au milieu

Plutôt entreprenants en première période, les Stéphanois, avec Julien Le Cardinal promu capitaine, ont rapidement été récompensés grâce à Joshua Duffus, auteur de l’ouverture du score dès la 7e minute après une belle combinaison collective et une ouverture de Maxime Bernauer. Au retour des vestiaires, Ian Cathro a changé l’intégralité de son onze. Ce choix n’a pas empêché l’ASSE de faire rapidement le break grâce à Enzo Mayilla (46e). Mais les Suisses ont progressivement repris le contrôle de la rencontre, réduisant d’abord l’écart sur penalty par Dzonlagic (55e) sur un penalty concédé par Dodote, avant d’égaliser par Beltran à la 72e minute.

Les jeunes n’ont pas marqué des points, Miladinovic et Annan non plus

Dans cette seconde période, les jeunes n’auront pas profité de leur temps de jeu pour marquer des points aux yeux de Cathro à l’exemple de Dodote, Sarhaoui, Baalal ou encore du néo-pro Medhi Lutin Zidée, transparent en attaque. Miladinovic et Annan ont déçu eux aussi. Ce que l’on retiendra avant tout, c’est le choix de Cathro de retirer le brassard de capitaine à Larsonneur pour le confier à Le Cardinal, et le nouveau rôle confié à Bernauer. « Je le vois plus comme un milieu qu’un défenseur », a d’ailleurs expliqué l’Ecossais après la rencontre.

Débuts discrets pour Breum et Naïr, Ballo et Ndiaye en tribune

A noter enfin que les recrues Sohaib Naïr et Jakob Breum ont participé à la première mi-temps. Face à des Suisses très limités, Naïr n’a pas brillé dans ses relances. Quant à Breum, positionné en soutien de l’attaquant, il n’a pas été avare d’efforts et a beaucoup demandé le ballon, sans pour autant s’illustrer, notamment sur ses coups de pied arrêtés. Thierno Ballo et Mamour Ndiaye étaient quant à eux en tribune, aux côtés notamment de Nadir El Jamali et Paul Eymard. Ce qui n’était pas le cas de Zuriko Davitashvili, de Djylian N’Guessan ou de Mahmoud Jaber.

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