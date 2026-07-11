ASSE Mercato : c’est bouclé pour une cinquième recrue, visite médicale imminente !

L’ASSE serait sur le point de boucler l’arrivée d’Áron Csongvai, un milieu international hongrois de l’AIK Solna.

Alors que le mercato estival est déjà très animé dans le Forez, l’ASSE s’apprête à accueillir un cinquième renfort ! Selon les informations du média hongrois Nemzeti Sport, relayées par Peuple Vert, un accord total aurait été trouvé entre l’ASSE et l’AIK Solna pour le transfert d’Áron Csongvai. De son côté, Foot Mercato temporise en indiquant que les deux clubs sont « sont proches d’un accord ». Âgé de 25 ans, le milieu défensif hongrois, récemment appelé en sélection nationale, devrait quitter la Suède dans les prochaines heures pour rejoindre le Forez dès ce dimanche.

Capable d’évoluer devant la défense mais aussi en charnière centrale, Csongvai présente un profil particulièrement recherché par le staff stéphanois. Formé en Hongrie avant de rejoindre l’AIK, il s’est imposé grâce à son volume de jeu, sa qualité de relance et son impact défensif. Son passage en Allsvenskan lui a également permis de franchir un cap sur le plan de l’intensité et de l’expérience européenne.

Csongvai dispute un amical ce samedi

Avant son départ, le joueur dispute une dernière rencontre sous les couleurs de l’AIK ce samedi en amical, son entraîneur souhaitant s’appuyer sur lui malgré un transfert imminent en raison des nombreuses absences dans l’effectif. Cette ultime apparition viendrait conclure une aventure suédoise réussie, durant laquelle le Hongrois s’est affirmé comme un élément fiable et polyvalent.

Si la visite médicale prévue lundi ne révèle aucun problème, Áron Csongvai deviendra officiellement l’une des nouvelles recrues de l’ASSE. Après plusieurs mouvements enregistrés cet été pour remodeler son entrejeu, le club stéphanois poursuit ainsi sa reconstruction avec un joueur expérimenté, susceptible d’apporter stabilité, polyvalence et leadership dans la course à la remontée en Ligue 1.