À LA UNE DU 11 JUIL 2026
[17:48]ASSE : la première compo de Cathro pour l’amical face au FC Biel-Bienne
[17:40]ASSE Mercato : Lucas Stassin calme les ardeurs d’un géant européen
[17:20]OL Mercato : coup dur pour le futur numéro 9 plébiscité par les supporters
[17:00]PSG Mercato : Lucas Chevalier a répondu au Stade Rennais
[16:40]OM Mercato : c’est confirmé pour une révélation de la Coupe du monde !
[16:20]RC Lens Mercato : Leca prêt à griller un club de Ligue 1 pour une ancienne cible ?
[16:00]ASSE Mercato : c’est bouclé pour une cinquième recrue, visite médicale imminente !
[15:40]FC Nantes Mercato : du nouveau est tombé dans le dossier Cafaro !
[15:15]FC Barcelone Mercato : après Gordon, Cancelo et Adeyemi, une quatrième recrue en approche !
[14:50]ASSE Mercato : Kilmer Sports dégaine une offre pour un milieu

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : c’est bouclé pour une cinquième recrue, visite médicale imminente !

Par William Tertrin - 11 Juil 2026, 16:00

L’ASSE serait sur le point de boucler l’arrivée d’Áron Csongvai, un milieu international hongrois de l’AIK Solna.

Alors que le mercato estival est déjà très animé dans le Forez, l’ASSE s’apprête à accueillir un cinquième renfort ! Selon les informations du média hongrois Nemzeti Sport, relayées par Peuple Vert, un accord total aurait été trouvé entre l’ASSE et l’AIK Solna pour le transfert d’Áron Csongvai. De son côté, Foot Mercato temporise en indiquant que les deux clubs sont « sont proches d’un accord ». Âgé de 25 ans, le milieu défensif hongrois, récemment appelé en sélection nationale, devrait quitter la Suède dans les prochaines heures pour rejoindre le Forez dès ce dimanche.

Capable d’évoluer devant la défense mais aussi en charnière centrale, Csongvai présente un profil particulièrement recherché par le staff stéphanois. Formé en Hongrie avant de rejoindre l’AIK, il s’est imposé grâce à son volume de jeu, sa qualité de relance et son impact défensif. Son passage en Allsvenskan lui a également permis de franchir un cap sur le plan de l’intensité et de l’expérience européenne.

Csongvai dispute un amical ce samedi

Avant son départ, le joueur dispute une dernière rencontre sous les couleurs de l’AIK ce samedi en amical, son entraîneur souhaitant s’appuyer sur lui malgré un transfert imminent en raison des nombreuses absences dans l’effectif. Cette ultime apparition viendrait conclure une aventure suédoise réussie, durant laquelle le Hongrois s’est affirmé comme un élément fiable et polyvalent.

Si la visite médicale prévue lundi ne révèle aucun problème, Áron Csongvai deviendra officiellement l’une des nouvelles recrues de l’ASSE. Après plusieurs mouvements enregistrés cet été pour remodeler son entrejeu, le club stéphanois poursuit ainsi sa reconstruction avec un joueur expérimenté, susceptible d’apporter stabilité, polyvalence et leadership dans la course à la remontée en Ligue 1.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot