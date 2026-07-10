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ASSE : Ian Cathro prépare une première surprise qui va réjouir les supporters

Par William Tertrin - 10 Juil 2026, 19:40
Ian Cathro (ASSE)

Dès ce samedi pour le premier amical de l’ASSE, Ian Cathro pourrait donner sa chance au jeune gardien Alexis Colombet. Une opportunité qui ne laissera pas les supporters stéphanois indifférents…

Le premier match de préparation de l’ASSE pourrait permettre à Alexis Colombet de franchir un cap. Le gardien de la génération 2008, formé à L’Étrat, fait partie des jeunes susceptibles d’intégrer le groupe de Ian Cathro pour affronter le FC Biel-Bienne, comme le rapporte Peuple Vert. Une annonce qui aurait de quoi réjouir pas mal de supporters qui ont de plus en plus de mal avec les prestations de Gautier Larsonneur.

Le contexte est particulièrement favorable. Après le départ de Brice Maubleu vers Pau FC, l’arrivée de Mamour N’Diaye n’a pas encore été officialisée. Dans le même temps, Matéo Houngbo Civier est touché au genou et devrait manquer ce premier rendez-vous estival. De son côté, Issiaka Touré vient d’être transféré. Autant d’absences qui redistribuent les cartes dans la hiérarchie des gardiens.

Une belle progression pour Alexis Colombet

Arrivé au centre de formation stéphanois en 2018, Alexis Colombet poursuit une progression régulière. Désormais en U19, le jeune portier pourrait être récompensé de son travail en découvrant l’environnement professionnel lors de cette rencontre amicale. Ian Cathro devrait d’ailleurs profiter de ce premier match de préparation pour donner du temps de jeu à plusieurs jeunes éléments du club.

Si Maël Masse reste également une option, Alexis Colombet semble aujourd’hui tenir la corde pour accompagner le groupe professionnel. Une première apparition face au FC Biel-Bienne lui offrirait une belle occasion de marquer des points auprès du nouveau staff et de poursuivre son ascension sous le maillot vert.

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