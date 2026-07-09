Ian Cathro, qui compte s’appuyer sur des relais dans son vestiaire la saison prochaine, a sans doute mis la main sur le futur leader des Verts.

Ian Cathro ne recherche pas seulement des joueurs talentueux pour reconstruire l’ASSE. Le technicien écossais veut aussi s’appuyer sur de véritables leaders capables de guider le groupe au quotidien. Et il pourrait bien avoir déjà trouvé son premier relais.

Naïr, futur patron de l’ASSE ?

Arrivé cet été en provenance de Guingamp, Sohaib Naïr coche de nombreuses cases. Le défenseur central de 24 ans s’est engagé jusqu’en juin 2030 avec les Verts après plusieurs mois de suivi par la cellule de recrutement stéphanoise. Le Franco-Algérien était déjà tout proche de rejoindre le Forez lors du mercato hivernal. Finalement, le dossier avait été repoussé après l’arrivée de Julien Le Cardinal, tandis que Guingamp se montrait particulièrement gourmand.

Cette fois, l’ASSE est allée au bout de son idée. Et pas uniquement pour ses qualités sportives. En Bretagne, Sohaib Naïr s’était déjà forgé une solide réputation de leader de vestiaire. Un trait de caractère qui pourrait rapidement faire de lui un élément clé du projet de Ian Cathro.

« Il n’a pas hésité à recadrer ses partenaires »

Le journaliste d’Ouest-France Antoine Piras ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son sujet auprès de Peuple Vert : « Dans le groupe, il n’a pas hésité à recadrer ses partenaires lors des périodes difficiles. Selon moi, il a le niveau pour être parmi des candidats à la montée. Je le pense capable de s’imposer à Saint-Étienne même s’il lui reste à gommer ses petites erreurs. »

Au-delà de son impact défensif, c’est donc sa personnalité qui séduit particulièrement les dirigeants stéphanois. Dans un groupe profondément remanié cet été, disposer de joueurs capables d’assumer des responsabilités sera essentiel. À seulement 24 ans, Sohaib Naïr pourrait rapidement devenir l’un des hommes forts du vestiaire et l’un des principaux relais de Ian Cathro tout au long de la saison.