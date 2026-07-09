Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si Killian Corredor (Darmstadt, 25 ans) aurait donné sa préférence au FC Nantes malgré un attrait pour l’ASSE, Ian cachot aurait déjà une alternative en attaque au mercato.

Le dossier Killian Corredor semble prendre une autre direction mais l’ASSE n’aurait visiblement pas attendu pour anticiper la suite. Alors que l’attaquant de Darmstadt serait plutôt proche du FC Nantes malgré l’intérêt des Verts, Ian Cathro aurait déjà identifié une alternative pour renforcer son secteur offensif.

L’ASSE a déjà un plan B à Corredor !

Annoncé comme une piste stéphanoise ces derniers jours, Killian Corredor aurait finalement donné sa préférence au projet nantais. Le FC Nantes, qui cherche également à renforcer son attaque après son retour en Ligue 1, aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier. Mais selon Babou le Vert, l’attaquant de 25 ans n’aurait jamais été une priorité absolue pour la direction stéphanoise.

« Killian Corredor n’a jamais été la priorité du board (il était dans la très longue liste des attaquants ciblés). L’ASSE ne lui a jamais montré un intérêt concret. Le club cherche un attaquant plus jeune et à fort potentiel », a-t-il expliqué sur X.

Une précision importante alors que le mercato de l’ASSE est désormais piloté par Ian Cathro et Kilmer Sports Ventures. Le nouveau projet stéphanois semble privilégier des profils à développer plutôt que des joueurs déjà confirmés de Ligue 2.

Un profil plus jeune et à fort potentiel en attaque ?

Si Corredor possède un profil intéressant avec son expérience et ses statistiques offensives, les dirigeants des Verts auraient donc une autre vision pour leur futur avant-centre. L’objectif serait de miser sur un attaquant plus jeune, capable de progresser rapidement et d’avoir une forte valeur marchande à moyen terme.

Après les arrivées de Jakob Breum ou encore Sohaib Naïr, l’ASSE continue ainsi de construire un effectif à l’image de son nouveau projet. Cathro veut des joueurs capables de répondre aux exigences sportives immédiates tout en représentant des opportunités pour l’avenir.

Le départ probable en fumée de la piste Corredor ne serait donc pas vécu comme un échec dans le Forez. Au contraire, il pourrait permettre aux Verts d’accélérer sur un profil davantage en adéquation avec la stratégie mise en place par la nouvelle direction.