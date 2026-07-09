Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le PSG avance sur trois dossiers d’envergure pour renforcer son effectif au mercato estival.

Le PSG pourrait connaître une nouvelle accélération sur le marché des transferts. En interne, les dirigeants parisiens afficheraient un réel optimisme concernant plusieurs dossiers prioritaires, tandis que la quête d’un numéro 9 se poursuit activement.

Optimisme pour Diomandé et Akliouche

Selon Foot Mercato, les négociations autour de Maghnes Akliouche et de Yan Diomandé évoluent dans le bon sens. Le champion d’Europe reste confiant quant à la finalisation de ces deux opérations, qui figurent parmi les priorités de Luis Enrique et de la direction sportive. Le cas Yan Diomandé mérite d’ailleurs une précision importante. Son arrivée ne serait pas destinée à remplacer Gonçalo Ramos, mais bien à anticiper un probable départ de Bradley Barcola.

Le PSG préparerait ainsi l’avenir sur les ailes en ciblant un profil jeune, explosif et à fort potentiel. De son côté, Maghnes Akliouche reste l’une des grandes priorités du PSG. Le milieu offensif de Monaco correspond parfaitement au profil recherché par Luis Enrique grâce à sa polyvalence, sa qualité technique et sa capacité à faire des différences entre les lignes. Mais le mercato parisien ne s’arrêterait pas là.

Le PSG cherche un 9 en plus

Toujours selon Foot Mercato, le PSG poursuit activement ses recherches pour recruter un véritable numéro 9. Le départ de Gonçalo Ramos à Milan n’a pas été compensé dans l’effectif et les dirigeants parisiens souhaitent ajouter un avant-centre capable d’offrir un profil différent et d’apporter davantage de poids dans le secteur offensif.

Cette piste resterait totalement indépendante du dossier Diomandé. Le PSG pourrait donc encore animer le mercato dans les prochaines semaines. Entre les arrivées espérées d’Akliouche et de Diomandé, ainsi que la recherche d’un nouvel avant-centre, le club de la capitale entend poursuivre le renforcement d’un effectif déjà très compétitif.