Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Après Anthony Gordon, le FC Barcelone tient une recrue estampillée Coupe du Monde 2026… déjà éliminée en 8es de finale.

Le FC Barcelone avance sur son recrutement estival. Le club catalan déjà activé son mercato offensif avec l’arrivée d’Anthony Gordon mais les dirigeants blaugrana n’avaient pas oublié un autre dossier important : celui de João Cancelo.

Cancelo définitivement au FC Barcelone

Prêté jusqu’ici par Al-Hilal, le latéral portugais était une priorité pour les Blaugranas, qui souhaitaient transformer son prêt en transfert définitif. Selon le journal catalan Sport, l’opération est désormais proche d’être finalisée.

Le FC Barcelone devrait débourser un montant légèrement inférieur à 10 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international lusitanien. João Cancelo devrait par ailleurs signer un contrat de deux saisons en Catalogne.

Un contrat de deux ans pour moins de 10 M€ ?

Malgré une élimination précoce du Portugal face à l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, le défenseur conserve une solide réputation au plus haut niveau. Son expérience, sa polyvalence et sa capacité à évoluer dans plusieurs systèmes ont convaincu le Barça de miser à nouveau sur lui.

Après plusieurs mois passés sous les couleurs blaugrana, Cancelo devrait donc poursuivre son aventure en Espagne. Un choix qui permet au club catalan de sécuriser un joueur confirmé sans réaliser une opération financière majeure.