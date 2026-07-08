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FRANCE

PSG Mercato : Paris a chipé le nouveau Messi au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert - 8 Juil 2026, 21:40
Luis Campos et Luis Enrique au PSG
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le PSG pourrait frapper un grand coup en chipant le nouveau Messi au nez et à la barbe du FC Barcelone. 

Le PSG serait sur le point de réaliser un joli coup sur le marché des jeunes talents. Le club de la capitale aurait devancé le FC Barcelone dans le dossier Aboubacar Maïga « Messi », considéré comme l’un des grands espoirs du football malien.

Le prometteur Maïga va signer au PSG 

Selon Africafoot, le jeune milieu de terrain devrait prochainement rejoindre le PSG. Un accord aurait déjà été trouvé entre le club parisien et l’Africa Football Academy de Bamako, où le joueur poursuit actuellement sa formation. Le PSG aurait prévu un accompagnement spécifique pour permettre à Aboubacar Maïga de s’adapter progressivement aux exigences du football européen. 

Le joueur devrait continuer à suivre ce programme jusqu’à sa majorité avant d’intégrer officiellement les rangs parisiens. Le FC Barcelone était également très intéressé par le profil du jeune Malien, mais c’est finalement le PSG qui aurait pris l’avantage dans ce dossier. 

Le FC Barcelone devancé pour le « nouveau Messi »

Aboubacar Maïga connaît déjà un peu l’environnement parisien puisqu’il a récemment participé à un tournoi avec les jeunes du club, inscrivant notamment un but sous les couleurs parisiennes. Formé depuis plusieurs années à l’Africa Football Academy, le milieu de terrain s’est rapidement fait remarquer par ses qualités techniques et sa créativité. Son surnom de « Messi » témoigne des attentes placées autour de lui, même s’il devra encore franchir plusieurs étapes avant de confirmer au plus haut niveau.

International malien U17, Aboubacar Maïga a participé à la dernière Coupe d’Afrique des nations de la catégorie au Maroc. Il prépare désormais le prochain grand rendez-vous avec les Aiglonnets du Mali : la Coupe du Monde U17 prévue au Qatar en décembre 2026. Après avoir attiré l’attention du FC Barcelone, le jeune talent pourrait donc poursuivre son développement du côté du PSG, qui continue d’investir massivement sur les futurs cracks du football mondial.

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