À LA UNE DU 3 JUIL 2026
[14:00]ASSE Mercato : un Haraldsson (LOSC) bis débarque à Saint-Étienne ! 
[13:40]OM : un rebond mondial s’offre déjà à Habib Beye 
[13:20]Stade Rennais : après Mayenda, deux transferts en L1 imminents pour Franck Haise ?
[13:03]ASSE Mercato : accord proche pour une surprenante deuxième recrue estivale ! 
[13:00]FC Nantes : un renfort totalement inattendu s’invite à l’entraînement de Der Zakarian 
[12:40]ASSE Mercato : le remplaçant de Stassin déjà trouvé ? 
[12:30]Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour une cinquième recrue estivale !
[12:20]PSG, FC Barcelone Mercato : ultimatum pour Julian Alvarez ! 
[12:00]OM Mercato : McCourt a enfin trouvé un candidat pour renflouer les caisses du club
[11:40]PSG Mercato : un chouchou de l’OM, de l’ASSE et des Bleus relancé par Luis Enrique après la Coupe du Monde ? 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG, FC Barcelone Mercato : ultimatum pour Julian Alvarez ! 

Par Bastien Aubert - 3 Juil 2026, 12:20
Julian Alvarez (Argentine)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Dans les petits papiers du PSG et du FC Barcelone, Julian Alvarez (Atlético Madrid, 26 ans) dispute la Coupe du Monde dans un état de stress absolu sur son avenir au mercato.

Le mercato autour de Julián Álvarez s’accélère et entre dans une phase de tension maximale. L’attaquant de l’Atlético Madrid, sous contrat et en pleine Coupe du Monde 2026, se retrouve au centre d’un bras de fer entre plusieurs grands clubs européens.

Le FC Barcelone met la pression

Selon Fernando Polo, journaliste chevronné de Marca, le FC Barcelone a fixé une échéance claire : la fin de la Coupe du Monde. Le club catalan souhaite obtenir une réponse rapide de l’Atlético Madrid une fois le tournoi terminé.

Si aucune ouverture ne se dessine, le Barça pourrait passer à une autre piste offensive, malgré l’intérêt fort porté au profil de l’attaquant argentin. De son côté, le PSG reste attentif à la situation. Le club de la capitale surveille également l’évolution du dossier, sans encore avoir déclenché une offensive publique.

Alvarez attendu au tournant face au Cap-Vert

La concurrence entre les deux géants européens pourrait donc faire grimper les enchères, alors que l’Atlético Madrid reste en position de force. D’autres clubs pourraient se greffer à une situation devenue particulièrement toxique.

À 26 ans, Julián Álvarez continue de performer sur la scène internationale, ce qui renforce encore sa cote sur le marché. Mais son avenir dépend désormais autant de ses performances en Coupe du Monde que des décisions de son club actuel. L’Atlético Madrid devra trancher rapidement pour éviter un feuilleton prolongé tout au long de l’été.

FC BarcelonePSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : FC Barcelone, PSG