Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Dans les petits papiers du PSG et du FC Barcelone, Julian Alvarez (Atlético Madrid, 26 ans) dispute la Coupe du Monde dans un état de stress absolu sur son avenir au mercato.

Le mercato autour de Julián Álvarez s’accélère et entre dans une phase de tension maximale. L’attaquant de l’Atlético Madrid, sous contrat et en pleine Coupe du Monde 2026, se retrouve au centre d’un bras de fer entre plusieurs grands clubs européens.

Le FC Barcelone met la pression

Selon Fernando Polo, journaliste chevronné de Marca, le FC Barcelone a fixé une échéance claire : la fin de la Coupe du Monde. Le club catalan souhaite obtenir une réponse rapide de l’Atlético Madrid une fois le tournoi terminé.

Si aucune ouverture ne se dessine, le Barça pourrait passer à une autre piste offensive, malgré l’intérêt fort porté au profil de l’attaquant argentin. De son côté, le PSG reste attentif à la situation. Le club de la capitale surveille également l’évolution du dossier, sans encore avoir déclenché une offensive publique.

Alvarez attendu au tournant face au Cap-Vert

La concurrence entre les deux géants européens pourrait donc faire grimper les enchères, alors que l’Atlético Madrid reste en position de force. D’autres clubs pourraient se greffer à une situation devenue particulièrement toxique.

À 26 ans, Julián Álvarez continue de performer sur la scène internationale, ce qui renforce encore sa cote sur le marché. Mais son avenir dépend désormais autant de ses performances en Coupe du Monde que des décisions de son club actuel. L’Atlético Madrid devra trancher rapidement pour éviter un feuilleton prolongé tout au long de l’été.