PSG, FC Barcelone : La vente à 50 M€ débloque trois dossiers

Officialisé samedi, le transfert de Ferran Torres au PSG offre surtout une bouffée d’oxygène au FC Barcelone. Au-delà des 50 M€ récupérés, le club catalan retrouve une marge de manœuvre précieuse auprès de la Liga.

Le Barça récupère une marge financière importante

On vous en parlait samedi : la signature de Ferran Torres au PSG est désormais officielle. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international espagnol a rapporté 50 M€ au Barça, qui réalise ainsi la cinquième plus grosse vente de son histoire.

Mais le principal bénéfice de l’opération ne se limite pas au montant du transfert. Le départ de l’attaquant permet également au club blaugrana d’économiser son salaire et d’améliorer sa situation vis-à-vis du fair-play financier imposé par la Liga.

Trois enregistrements facilités

D’après les informations relayées par Foot Mercato, cette vente a été très bien accueillie en interne. Elle doit permettre au Barça de recruter Rodri sans difficulté, mais aussi d’enregistrer Karim Adeyemi et un milieu de terrain espagnol auprès de la Liga.

Malgré le boycott annoncé, les supporters du PSG sont présents en nombre à Lens. Sous les huées de Bollaert, le parcage parisien donne de la voix. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2089052128400584792

Hansi Flick conserve plusieurs solutions

Avec les départs de Ferran Torres et Robert Lewandowski, le Barça ne possède plus de véritable avant-centre. Une situation qui n’inquiète toutefois pas Hansi Flick, alors qu’une ou deux arrivées offensives restent attendues.

Julián Álvarez demeure la priorité, tandis que d’autres pistes sont étudiées. Le technicien allemand envisage aussi de miser sur un faux numéro 9, avec Anthony Gordon ou Dani Olmo dans ce rôle. Financièrement comme sportivement, le Barça estime donc pouvoir absorber le départ de Ferran Torres.