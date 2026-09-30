FC Barcelone : Raphinha de retour plus tôt que prévu

Raphinha va retrouver la Catalogne plus tôt que prévu. Touché à la cuisse droite avec le Brésil, l’attaquant a été libéré par sa sélection pour se soigner à Barcelone. Un retour anticipé qui s’accompagne d’une inquiétude pour le Barça.

Le FC Barcelone aurait préféré le récupérer dans d’autres circonstances. Sorti à la pause du deuxième match amical contre l’Australie, Raphinha doit interrompre son rassemblement avec le Brésil. La Fédération brésilienne de football a officialisé sa libération après des examens médicaux réalisés ce mercredi 30 septembre.

L’ailier de 29 ans va donc rentrer en Catalogne pour poursuivre sa récupération. Mais si son retour à Barcelone est avancé, la date de son retour sur les terrains reste encore inconnue.

Une blessure à la cuisse confirmée par les examens

Selon le communiqué de la CBF, l’examen d’imagerie a révélé un léger œdème musculaire à l’arrière de la cuisse droite. La sélection brésilienne a choisi de libérer son joueur par précaution, afin de favoriser un rétablissement rapide.

Raphinha ne participera donc pas au prochain match amical contre l’Inde. Aucun joueur ne sera appelé pour le remplacer.

Le caractère léger de l’œdème laisse espérer une récupération rapide. Il ne permet toutefois pas, à ce stade, de fixer une durée d’indisponibilité. Le Barça attend désormais de retrouver son attaquant pour suivre l’évolution de sa blessure.

Le Brésil et Ancelotti sous le feu des critiques

Cet épisode fait déjà grincer des dents en Catalogne. Les médias catalans reprochent au Brésil et à Carlo Ancelotti d’avoir titularisé Raphinha lors des deux rencontres disputées pendant ce rassemblement.

Voir un joueur important revenir blessé de sélection est toujours difficile à accepter pour son club. La gestion du temps de jeu de l’attaquant brésilien se retrouve ainsi au centre des critiques, même si ces deux titularisations ne suffisent pas à établir la cause de sa blessure.

Un retour anticipé, mais une attente pour le Barça

Pour Barcelone, la priorité est désormais de récupérer Raphinha dans les meilleures conditions. Son départ anticipé du rassemblement permettra au club de suivre directement sa récupération, avec l’espoir de limiter son absence.

Raphinha rentre donc plus tôt que prévu à Barcelone. Reste à savoir quand il pourra de nouveau enfiler le maillot blaugrana. C’est cette réponse, bien plus que la date de son arrivée en Catalogne, que le Barça attend avec impatience.